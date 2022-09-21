Разработчики Mozilla заявляют, что кнопки "Не интересно" и "Не нравится" на YouTube не работают
Источник:Mozilla
Свежий отчет Mozilla показывает, что кнопки обратной связи на YouTube крайне малоэффективны. Даже если пользователь ясно дает понять, что ему не нравится, подобные рекомендации все равно продолжают поступать.
В своем исследовании специалисты Mozilla привлекли к исследованию добровольцев, которые использовали специальное браузерное расширение, добавляющее к YouTube-роликам кнопку "Прекратить рекомендовать".
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Детали исследования
- Пользователей причислили к случайной группе, и каждый раз, когда они нажимали на кнопку, YouTube получал разные сигналы – "Не нравится", "Не интересно", "Не рекомендовать этот канал", "Удалить из истории".
- Также из пользователей образовали контрольную группу, от которой YouTube не поступало никакой обратной связи.
- Используя данные, собранные из 500 миллионов рекомендованных видео, исследователи создали более 44 000 пар видео – одно отклоненное пользователем видео и видео, впоследствии рекомендованное сервисом.
- Затем исследователи оценивали эти пары, чтобы выяснить, была ли рекомендация похожа на видео, ранее отклоненное пользователем.
- Как показало сравнение с контрольной группой, отправка сигналов "Не нравится" и "Не интересует" практически неэффективна и не предотвращает нежелательные рекомендации от YouTube. Были устранены только 12% и 11% нежелательных рекомендаций.
- Кнопки "Не рекомендовать канал" и "Удалить из истории" оказались несколько эффективнее — они предотвратили 43% и 29% нежелательных рекомендаций.
Исследователи подытоживают, что инструменты, предлагаемые YouTube, недостаточны для избавления от нежелательного контента.
YouTube должен уважать отзывы пользователей, рассматривая их как значимые сигналы о том, как люди хотят проводить свое время на платформе,
– пишут исследователи.
YouTube отвечает
Видеохостинг уже ответил на обвинения. Представительница YouTube Элена Эрнандес сообщила журналистам издания The Verge, что это намеренное поведение платформы. Во-первых, исследователи Mozilla неправильно понимают суть исследуемых кнопок и их конкретную функцию. Во-вторых, YouTube совсем не пытается отсекать весь контент, связанный с какой-либо темой.
Важно, что наши средства контроля не фильтруют целые темы или точки зрения, поскольку это может иметь негативные последствия для зрителей, как, например, создание эхо-камер. Мы приветствуем академические исследования на нашей платформе, так что недавно расширили доступ к Data API через исследовательскую программу YouTube. Но в отчете Mozilla не учитывается, как на самом деле работают наши системы,
– говорит Эрнандес.
По ее словам, определение подобного контента, использующегося Mozilla, не учитывает того, как работает система рекомендаций на YouTube.
- Функция "Не интересно" удаляет только конкретное видео, а не всю тему, к которой оно относится.
- Кнопка "Не рекомендовать этот канал" предотвращает рекомендации из конкретного канала в будущем.
Она объясняет, что в таких случаях YouTube не стремится вообще прекратить рекомендации какого-либо контента, связанного с конкретной темой, мнением или спикером.