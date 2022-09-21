Разработчики Mozilla заявляют, что кнопки "Не интересно" и "Не нравится" на YouTube не работают

Свежий отчет Mozilla показывает, что кнопки обратной связи на YouTube крайне малоэффективны. Даже если пользователь ясно дает понять, что ему не нравится, подобные рекомендации все равно продолжают поступать.

В своем исследовании специалисты Mozilla привлекли к исследованию добровольцев, которые использовали специальное браузерное расширение, добавляющее к YouTube-роликам кнопку "Прекратить рекомендовать".

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Детали исследования

Пользователей причислили к случайной группе, и каждый раз, когда они нажимали на кнопку, YouTube получал разные сигналы – "Не нравится", "Не интересно", "Не рекомендовать этот канал", "Удалить из истории".

Также из пользователей образовали контрольную группу, от которой YouTube не поступало никакой обратной связи.

Используя данные, собранные из 500 миллионов рекомендованных видео, исследователи создали более 44 000 пар видео – одно отклоненное пользователем видео и видео, впоследствии рекомендованное сервисом.

Затем исследователи оценивали эти пары, чтобы выяснить, была ли рекомендация похожа на видео, ранее отклоненное пользователем.

Как показало сравнение с контрольной группой, отправка сигналов "Не нравится" и "Не интересует" практически неэффективна и не предотвращает нежелательные рекомендации от YouTube. Были устранены только 12% и 11% нежелательных рекомендаций.

и не предотвращает нежелательные рекомендации от YouTube. Были устранены только 12% и 11% нежелательных рекомендаций. Кнопки "Не рекомендовать канал" и "Удалить из истории" оказались несколько эффективнее — они предотвратили 43% и 29% нежелательных рекомендаций.

Исследователи подытоживают, что инструменты, предлагаемые YouTube, недостаточны для избавления от нежелательного контента.

YouTube должен уважать отзывы пользователей, рассматривая их как значимые сигналы о том, как люди хотят проводить свое время на платформе,

– пишут исследователи.

YouTube отвечает

Видеохостинг уже ответил на обвинения. Представительница YouTube Элена Эрнандес сообщила журналистам издания The Verge, что это намеренное поведение платформы. Во-первых, исследователи Mozilla неправильно понимают суть исследуемых кнопок и их конкретную функцию. Во-вторых, YouTube совсем не пытается отсекать весь контент, связанный с какой-либо темой.

Важно, что наши средства контроля не фильтруют целые темы или точки зрения, поскольку это может иметь негативные последствия для зрителей, как, например, создание эхо-камер. Мы приветствуем академические исследования на нашей платформе, так что недавно расширили доступ к Data API через исследовательскую программу YouTube. Но в отчете Mozilla не учитывается, как на самом деле работают наши системы,

– говорит Эрнандес.

По ее словам, определение подобного контента, использующегося Mozilla, не учитывает того, как работает система рекомендаций на YouTube.

Функция "Не интересно" удаляет только конкретное видео, а не всю тему, к которой оно относится.

Кнопка "Не рекомендовать этот канал" предотвращает рекомендации из конкретного канала в будущем.

Она объясняет, что в таких случаях YouTube не стремится вообще прекратить рекомендации какого-либо контента, связанного с конкретной темой, мнением или спикером.