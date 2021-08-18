Со времени обретения Украиной независимости прошли долгие 30 лет. Для космонавтики они не прошли бесследно. Появлялись специалисты, разрабатывались ракеты, заканчивались и подписывались новые контракты. Украинская космонавтика дышала. Часто было тяжело, были неудачи, но "украинский космос" выдержал.

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Долгий путь к украинскому космосу

"Морской старт" и досадный финиш

В 90-х годах ХХ века, после распада Советского Союза, родилась идея совместного консорциума, который бы обеспечил запуск ракет прямо с экватора. Так родился "Морской старт" (Sea Launch).

Его основоположниками стали:

Американская компания "Боинг" – 40% капитала.

Российская ракетно-космическая корпорация "Энергия" (РКК "Энергия") – 25% капитала.

Норвежская судостроительная компания Aker Solutions ASA – 20% капитала.

Украинская сторона была представлена Конструкторским бюро "Южным" (КБ "Южное") и Производственным объединением "Южный машиностроительный завод" (ПО "Южмаш") – 15% капитала.

Украина в этой коллаборации обеспечивала изготовление и поставку ракеты-носителя "Зенит-3SL".

"Морской старт" требовался на том историческом этапе. Это замечательный международный проект, в котором наш носитель играл ключевую роль. Одновременно были загружены производственные мощности, а специалисты могли выполнять свою работу. "Плюс" – даже долговременные проекты – это всегда возможность обучать новые поколения инженеров и разработчиков,

– рассказал 24 каналу руководитель проекта Alpha Centauri Павел Поцелуев.

Международная инициатива "Морской старт": смотреть видео онлайн

Международная коммерческая инициатива Sea Launch начиналась оживленно. Запуски с экватора обеспечивали большую эффективность, если сравнивать с подобными запусками с наземных космодромов, расположенных севернее или южнее. Но все же клиентов было не настолько много, чтобы покрыть все расходы.

Чтобы "Морской старт" был успешным, нужно было осуществлять по крайней мере 7 пусков в год. Но такого количества запусков никогда не удавалось достичь.

В результате "Морской старт" дал сбой, а в 2011 году было объявлено о банкротстве и дальнейшей реорганизации.

Параллельно с финансовыми проблемами значительно ухудшились отношения между Украиной и Россией на фоне оккупации Крыма и российской агрессии на Востоке Украины. Это делало невозможным использование на "Морском старте" ракет-носителей "Зенит". Тем более, что двигатели к этим ракетам поставляла Россия.

В 2016 году Sea Launch достался российской авиационной компании S7. Украинская сторона пыталась поддерживать проект и даже подписала с новым владельцем контракт на поставку 12 ракет-носителей "Зенит-3SL". Но позже это соглашение было расторгнуто.

В 2020 году, после решения всех юридических моментов, стартовую платформу Odyssey и корабль Sea Launch Commander проекта "Морской старт" перевели из Америки в Россию, в город Славянка. Там он размещен по сей день.

При отсутствии собственного космодрома или договоренностей по использованию космодромов адекватных партнеров, Украина по сути потеряла единственную возможность запускать собственные ракеты. Это также и потеря престижа. Однако, предсказать закрытие проекта можно было давно, а экономически он был не слишком целесообразным,

– добавил Павел Поцелуев.



Стартовая платформа Odyssey с готовым к старту "Зенитом"-3SL / Фото ПО "Южный машиностроительный завод"

Полет Леонида Каденюка



Экипаж шаттла Columbia в миссии STS-87 / Фото NASA

Говоря об украинской космонавтике, нельзя обойти, вероятно, ее кульминацию. Речь идет, конечно, о знаменитом полете Леонида Каденюка в космос на борту печально известного шаттла Columbia.

Леонид Константинович попал в отряд космонавтов еще во времена Советского Союза. Его готовили к полету на космическом ракетоплане "Буран", который был аналогом американского шаттла. Таким образом Леонид Каденюк стал единственным человеком, который готовился к полетам на обеих ракетопланах, которые когда-либо летали в космос – Space Shuttle и "Буран".

Украинский астронавт отправился на орбиту в рамках миссии STS-87. Каденюк находился в космосе больше 15 суток и провел биологические эксперименты.

Так случилось, что Леонид Константинович стал первым и пока единственным гражданином независимой Украины, который попал в космос.



Леонид Каденюк проводит биологический эксперимент на борту шаттла / Фото NASA

Украинская ракетная отрасль: "Антарес" и "Вега", "Циклон", "Зенит", "Днепр"

Украинская космическая отрасль имеет многочисленные наработки в области ракет-носителей. Вся работа сосредоточена в двух направлениях: изготовление собственных ракет и участие в изготовлении ракет для других стран.



Ракеты-носители Украины / Фото Imgur.com

Национальные ракеты-носители

"Зенит" – история ракет-носителей семейства "Зенит" тянется еще с СССР. Первый запуск "Зенита" состоялся в 1985 году. Это была двухступенчатая ракета, разработанная в Конструкторском бюро "Южное", Днепр.

Позже появились многочисленные модификации ракеты-носителя. Например, одни предназначались для "Морского старта", а другие – для "Наземного старта". Прежде всего они отличались разгонным блоком, который изготавливала Россия.

Сегодня проблема заключается в том, что семейство ракет-носителей "Зенит" использовало двигатели, которые изготавливали в России. Поэтому сомнительно, что Зениты снова станут запускать полезный груз на орбиту.

Всего было осуществлено 84 запуска, из которых 9 были неудачными.

Илон Маск очень положительно отзывался о Зените, назвав его лучшей ракетой-носителем после Falcon 9.





Старт ракеты-носителя "Зенит-3SL" / Фото КБ "Южное"



– история ракет-носителей семейства "Зенит" тянется еще с СССР. Первый запуск "Зенита" состоялся в 1985 году. Это была двухступенчатая ракета, разработанная в Конструкторском бюро "Южное", Днепр. Позже появились многочисленные модификации ракеты-носителя. Например, одни предназначались для "Морского старта", а другие – для "Наземного старта". Прежде всего они отличались разгонным блоком, который изготавливала Россия. Сегодня проблема заключается в том, что семейство ракет-носителей "Зенит" использовало двигатели, которые изготавливали в России. Поэтому сомнительно, что Зениты снова станут запускать полезный груз на орбиту. Всего было осуществлено 84 запуска, из которых 9 были неудачными. Илон Маск очень положительно отзывался о Зените, назвав его лучшей ракетой-носителем после Falcon 9. Старт ракеты-носителя "Зенит-3SL" / Фото КБ "Южное" "Циклон" – это еще одно семейство ракет-носителей, корни которого уходят в СССР. Оно "родилось" из межконтинентальной баллистической ракеты "Р-36орб" еще в 60-х годах. Но в эксплуатацию ракету приняли аж в 1975 году.

"Циклоны", которые изготавливали в Украине, зарекомендовали себя как очень надежные ракеты-носители. Например, "Циклон-2", с которого и началась эксплуатация семейства, совершил 106 запусков без единой аварии. "Циклон-3" совершил 122 запуска, из которых 7 были неудачными.

"Циклон-4" так и не смог отправить полезную нагрузку на орбиту. А вот "Циклон-4М" только начинает свой "жизненный путь" благодаря контракту с канадской космической компанией Maritime Launch Services.





Ракета-носитель "Циклон-4М" в разрезе / Фото Аэрокосмический портал Space.com.ua



– это еще одно семейство ракет-носителей, корни которого уходят в СССР. Оно "родилось" из межконтинентальной баллистической ракеты "Р-36орб" еще в 60-х годах. Но в эксплуатацию ракету приняли аж в 1975 году. "Циклоны", которые изготавливали в Украине, зарекомендовали себя как очень надежные ракеты-носители. Например, "Циклон-2", с которого и началась эксплуатация семейства, совершил 106 запусков без единой аварии. "Циклон-3" совершил 122 запуска, из которых 7 были неудачными. "Циклон-4" так и не смог отправить полезную нагрузку на орбиту. А вот "Циклон-4М" только начинает свой "жизненный путь" благодаря контракту с канадской космической компанией Maritime Launch Services. Ракета-носитель "Циклон-4М" в разрезе / Фото Аэрокосмический портал Space.com.ua "Днепр" – ракета-носитель среднего класса, которая осталась незамеченной на фоне других ракет мира. Разработана на базе советской баллистической ракеты "РС-20".

Ракета-носитель осуществила больше 20 орбитальных запусков, из которых 1 оказался неудачным.





Старт ракеты-носителя "Днепр" / Фото ПО "Южный машиностроительный завод"



– ракета-носитель среднего класса, которая осталась незамеченной на фоне других ракет мира. Разработана на базе советской баллистической ракеты "РС-20". Ракета-носитель осуществила больше 20 орбитальных запусков, из которых 1 оказался неудачным. Старт ракеты-носителя "Днепр" / Фото ПО "Южный машиностроительный завод" "Маяк" – новейшая ракета-носитель Украины. Эта ракета является целым семейством, которое состоит из УРМ – универсальных ракетных блоков. Аналогию можно провести с первой ступенью Falcon 9: если объединить 3 таких ступени, то получится Falcon Heavy.

Тем "Маяк" и "подкупает" – огромными вариациями вывода полезной нагрузки на орбиту. Заявлено, что ракета-носитель "Маяк" в различных модификациях сможет выводить на низкую околоземную орбиту от 8 до 70 тонн. Правда, до сих пор ни один запуск "Маяка" не состоялся.





Семейство ракет-носителей "Маяк" / Фото "Факты"

Ракеты-носители, в изготовлении которых участвует Украина

Antares – американская ракета-носитель. Главной целью ракеты является отправка грузов на Международную космическую станцию благодаря транспортному космическому кораблю Cygnus.

Украина непосредственно участвует в изготовлении "Антареса". Конструкторское бюро "Южное" производит для ракеты первую ступень, но двигатели поставляет Россия.

Опыт в работе над "Антаресом" позволил украинским специалистам создать ракету-носитель "Циклон-4М".





Старт ракеты-носителя Antares в рамках миссии NG-11 / Фото Northrop Grumman Corporation Flickr



– американская ракета-носитель. Главной целью ракеты является отправка грузов на Международную космическую станцию благодаря транспортному космическому кораблю Cygnus. Украина непосредственно участвует в изготовлении "Антареса". Конструкторское бюро "Южное" производит для ракеты первую ступень, но двигатели поставляет Россия. Опыт в работе над "Антаресом" позволил украинским специалистам создать ракету-носитель "Циклон-4М". Старт ракеты-носителя Antares в рамках миссии NG-11 / Фото Northrop Grumman Corporation Flickr Vega – европейская четырехступенчатая ракета-носитель, для которой Украина производит двигатель РД-843, расположенный на 4 ступени.

В ноябре 2020 года состоялся неудачный старт ракеты Vega. Его причиной стала некорректная работа 4 степени. Тогда подозрения даже пали на Украину, так как украинский двигатель выдавал неправильный вектор тяги. Но оказалось, что проблема заключалась в другом – на производстве неправильно соединили провода. Из-за этого компьютер ракеты-носителя неверно определял направление движения.





Старт ракеты-носителя Vega во время миссии VV16 / Фото Arianespace

“Бразильское фиаско”

В начале "нулевых" Украина попыталась получить собственную космическую площадку, так как до этого времени запуски национальных ракет-носителей происходили с российских космодромов или с морской платформы коммерческого проекта "Морской старт".

Имея собственные ракеты-носители, Украина выгодно договорилась с Бразилией. Украина обеспечивала наличие ракеты-носителя "Циклон-4" и строила стартовую площадку, а Бразилия занималась созданием собственно космодрома со всей необходимой инфраструктурой.

Космодром должен был называться Алкантара и располагался бы на побережье Атлантического моря. Такая локация была очень выгодной для запусков ракет, потому что до экватора было "рукой подать". Даже французский космодром "Куру" не так выгодно расположен.

Договор был подписан в 2003 году, но годы шли, а запуски так и не происходили. Причин тому было множество: политические потрясения, экономический кризис и "газовые войны" с Россией, которые не позволили Украине вовремя выполнить свою часть работы.

В свою очередь в Бразилии тоже было не все хорошо: против космодрома боролись жители соседнего поселка, были проблемы с экологическими комиссиями, а в конце Бразилию тоже накрыл экономический кризис.

А потом пришло время Революции Достоинства и войны с Россией, которая поставляла двигатели для "Циклона-4". В 2015 году Бразилия в одностороннем порядке вышла из проекта. Украинская мечта о пускай и совместном с кем-то, но собственном космодроме, закончилась полным фиаско.

"Бразильский проект" Украины не был завершен из-за вмешательства России, которая смогла уговорить Бразилию остановить работу. С одной стороны, жаль, что мы остались без космодрома, с другой – партнер, который так легко нас продал, – это не очень хороший партнер. Поэтому положительное в завершении тоже можно найти,

– говорит Павел Поцелуев.

Спутники

Украина имеет опыт и в области разработки и построения спутников. Однако, несмотря на наличие специалистов, на орбите вокруг Земли находятся всего лишь 2 украинских спутника. Оба спутника – это "кубсаты", которые разработала команда из Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского:

PolyITAN-1 – первый украинский наноспутник-"кубсат". Запущен на орбиту ракетой-носителем "Днепр" 19 июня 2014 года. Эта разработка обеспечила специалистам КПИ получение важного опыта в области разработки и эксплуатации спутников.

Наноспутник предназначался для получения опыта, проверки технологий и тестирования наземной инфраструктуры.





Украинский "кубсат" PolyITAN-1 / Фото Wikipedia



– первый украинский наноспутник-"кубсат". Запущен на орбиту ракетой-носителем "Днепр" 19 июня 2014 года. Эта разработка обеспечила специалистам КПИ получение важного опыта в области разработки и эксплуатации спутников. Наноспутник предназначался для получения опыта, проверки технологий и тестирования наземной инфраструктуры. Украинский "кубсат" PolyITAN-1 / Фото Wikipedia PolyITAN-2-SAU – второй украинский "кубсат", который отправился на орбиту в апреле 2017 года. Ракета-носитель Atlas V отправила к МКС космический корабль Cygnus, на борту которого и находился PolyITAN-2. В свободный полет его отправили уже с борта МКС.

В отличие от предшественника, второй украинский "кубсат" был более унифицированным. Его задачей было следить за климатом Земли в рамках проекта QB50. Для этого на борту наноспутника установили прибор, который способен измерять характеристики атомарного и молекулярного кислорода.





Спутник, разработанный КПИ, – PolyITAN-2-SAU / Фото Wikipedia

Кроме "кубсатов" КПИ, Украина разработала, построила и запустила еще несколько спутников. Ни один из них уже не работает.

"Сич-1" был запущен в 1995 году ракетой-носителем "Циклон-3". Спутник проработал 6 лет на орбите: осуществлял наблюдение за Землей, контролировал состояние растительности, изучал ионосферу и проводил другие научные наблюдения.

был запущен в 1995 году ракетой-носителем "Циклон-3". Спутник проработал 6 лет на орбите: осуществлял наблюдение за Землей, контролировал состояние растительности, изучал ионосферу и проводил другие научные наблюдения. "Сич-1М" – спутник дистанционного зондирования Земли, который отправился на орбиту в 2004 году. Сошел с орбиты в апреле 2006 года. "Сич-1М" помогал в прогнозировании землетрясений, изучая события, предшествующие катастрофе.

– спутник дистанционного зондирования Земли, который отправился на орбиту в 2004 году. Сошел с орбиты в апреле 2006 года. "Сич-1М" помогал в прогнозировании землетрясений, изучая события, предшествующие катастрофе. "Океан-О" – совместный проект с Россией. Спутник вывели на орбиту в 1999 году. Спектр использования спутника очень широк: от составления гидрологических прогнозов и до изучения континентального шельфа.

– совместный проект с Россией. Спутник вывели на орбиту в 1999 году. Спектр использования спутника очень широк: от составления гидрологических прогнозов и до изучения континентального шельфа. "Янв-2" – это относительно новый спутник. Он попал на орбиту в 2011 году, но уже в декабре 2012 года связь с ним была потеряна. "Янв-2" занимался картографированием поверхности Земли.

– это относительно новый спутник. Он попал на орбиту в 2011 году, но уже в декабре 2012 года связь с ним была потеряна. "Янв-2" занимался картографированием поверхности Земли. "Микрон" – небольшой спутник дистанционного зондирования Земли. Выведен на орбиту в 2004 году. Проработал до 30 сентября 2005 года. Микроспутник участвовал в эксперименте, целью которого было создать новую систему ориентации в пространстве благодаря магнитометру.

В конце 2021 года украинская спутниковая группировка должна пополниться третьим аппаратом, которым станет "Сич-2-30". Его запуск осуществит ракета-носитель SpaceX Falcon 9. Целесообразность этой идеи знатоки ставят под сомнение.

С финансовой точки зрения я такой целесообразности не вижу. Большинство интересных нам данных можно покупать у спутниковых операторов. Данными разведки, насколько мне известно, с нами делятся Соединенные Штаты и Великобритания. Чтобы сказать, нужны ли нам собственные спутники и их группировки, нужно сначала определить, для чего именно они нам нужны. Пока адекватного ответа никто не дал,

– рассказал Павел Поцелуев.

"Новый космос"

"Новый космос" – это своеобразный принцип, который меняет "застоявшиеся" парадигмы. Принцип предполагает оказание услуг, а не изготовление, например, кораблей сугубо под заказ.

"Новый космос" – это не столько о том "чьи деньги". "Новый космос" – это способ выполнения заказов,

– рассказывает директор по безопасности компании Maritime Launch Services Ярослав Пустовой.

Для понимания этого нужно вспомнить, как раньше происходили космические запуски к МКС. Например, NASA нуждается в новом пилотируемом космическом корабле. Определенная компания строит его, и он переходит в собственность NASA, которое оплачивает его разработку и построение.

"Новый космос" предполагает иной подход. NASA побуждает и помогает компании создать собственный космический корабль, которым эта компания может распоряжаться как хочет. NASA же заказывает услугу перевозки, а не сам корабль. Примером этому служит хорошо известная компания SpaceX, которая создала корабль Dragon и может использовать его как ей заблагорассудится.

Этот новый подход побудил появление коммерческой космонавтики во всем мире. "Новый космос" – это развитие космической отрасли в мире, которая базируется на законах свободного рынка.



Старт ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon / Фото SapceX Flickr

Firefly Aerospace

Компания Firefly Space Systems была основана в 2014 году группой "фанатов космоса" и сторонников идеи "нового космоса". Они объединились, чтобы создать собственную космическую компанию, которая бы занималась выводом на орбиту легких спутников. Базировалась, конечно, в США.

Идея создания новой космической компании была не новой, так как на рынке уже появлялись стартапы, которые вдохновлялись SpaceX или Blue Origin. Но интересно было то, что в Firefly решили использовать для своей ракеты-носителя Alpha довольно нестандартный двигатель. Речь идет о так называемом aerospike engine – клиновоздушном ракетном двигателе.

Такой двигатель обеспечивает одинаковую эффективность как возле поверхности Земли, так и на определенной высоте, где атмосферное давление меньше. Обычный "классический" ракетный двигатель не может обеспечить такую эффективность, поэтому и существует деление на "атмосферные" двигатели и "вакуумные". Кроме того, "аэроспайк" требует меньше топлива.

К большому сожалению, компания не довела задуманное до конца. В 2016 году главный инвестор покинул компанию, а в 2017 году Firefly Space Systems объявила о банкротстве.

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Ракета-носитель Alpha компанії Firefly Aerospace / Фото Firefly Aerospace

В этот момент в проект вмешалась "украинская рука" в лице бизнесмена Максима Полякова. Максим скупил большую часть активов Firefly и стал ее новым владельцем (формально активы приобрела компания Полякова EOS Launcher). Так "Феникс восстал из пепла" и образовалась компания Firefly Aerospace.

Максим Поляков за несколько лет превратил обанкротившуюся компанию в успешный бизнес-проект. Несмотря на то, что Firefly Aerospace пока не совершила ни одного запуска, NASA выбрала компанию для доставки на Луну научных приборов и демонстративных технологий. Это свидетельствует о том, что NASA уверена в возможности компании разработать и построить спусковой аппарат.

Уже в 2023 году посадочный аппарат Firefly Aerospac под названием Blue Ghost должен совершить посадку на Луне. Запустит аппарат к спутнику ракета SpaceX Falcon 9.

В Днепре Firefly имеет собственный научно-исследовательский центр. Там изготавливают отдельные элементы ракетных двигателей и других частей ракеты-носителя. Руководит им Александр Дондик.

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Ракета-носитель Alpha на стартовом столе / Фото из фейсбука Firefly Aerospace

Kurs Orbital

Эта компания появилась на рынке недавно и еще не успела отметиться запуском или построением космических аппаратов. Но ее видения будущего космоса очень интересны.

Основоположником компании Kurs Orbital стал украинский бизнесмен и изобретатель Владимир Усов. В Украине его также знают благодаря тому, что он занимал должность главы Государственного космического агентства в 2020 году.

Компания была основана в марте 2021 года. После года работы в агентстве и детального анализа мирового рынка, мы с командой пришли к мнению, что следующим большим шагом в развитии космической индустрии станет именно обеспечение стабильной жизнедеятельности человека на орбите. Для этого необходимо иметь системы обслуживания космических аппаратов и будущих космических станций. Не было бы на земле автомобильной и авиационной промышленности без системы обслуживания. То же и в космосе,

– рассказывает Владимир Усов 24 каналу.

Владимир зарекомендовал себя как руководитель с новым видением украинской космонавтики. Он вдохнул новую жизнь в отрасль. Именно при нем Украина присоединилась к программе "Артемида" (13 октября 2020 года были подписаны "Соглашения "Артемиды"), которая нацелена на возвращение человечества на Луну.

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Владимир Усов / Фото mc.today

Kurs Orbital имеет представительство в Украине (улица Бориспольская, Киев) и США. По словам Владимира Усова, представительство в США – это необходимая составляющая проекта Kurs Orbital, ведь они нацелены именно на американский и европейский космические рынки.

Идея использования космических аппаратов, которую предлагает компания, – не новая, но до сих пор почти нереализованная.

В планах – запустить в космос на различные орбиты аппараты, которые смогут обслуживать другие спутники. Обслуживание может быть самым разнообразным: дозаправка, сведение с орбиты, изменение орбиты аппарата, детальный осмотр спутника, удаление космического мусора. Это позволит значительно продлить срок эксплуатации разнообразных спутников.

О потенциале такой системы говорит соответствующий опыт: в 2020 году спутник MEV-1 пристыковался к спутнику связи Intelsat 901. Это позволило продлить срок службы Intelsat, который до того уже отработал 6 лет. Теперь Intelsat 901 сможет работать еще около 5 лет.

Сейчас мы работаем над миссией на 2023 год. Она будет сфокусирована на инспекции спутников с передачей изображений и видеопотока на Землю. Это очень важно для спутниковых операторов, чтобы понять реальное положение аппарата на орбите и возможные потенциальные проблемы и иметь время к ним подготовиться,

– рассказывает Владимир о первой миссии Kurs Orbital, которая будет нацелена на низкую околоземную орбиту..

К 2025 году компания планирует сконцентрировать силы над миссией на геостационарную орбиту. Туда отправится автоматический аппарат, целью которого будет увеличения срока эксплуатации геостационарных спутников связи.

Kurs Orbital уже имеет предварительные договоренности со спутниковыми операторами, однако пока детали не разглашаются.

Обслуживание спутников на орбите с помощью Kurs One: смотреть видео онлайн

Maritime Launch Services и Ярослав Пустовой

Одним из ярчайших моментов в "Новом космосе" является совместный канадско-украинский проект. Основоположником его стала канадская космическая коммерческая компания Maritime Launch Services.

Одним из руководителей компании является украинец Ярослав Пустовой. Он начал свою космическую карьеру еще в 90-х годах XX века, когда стал дублером Леонида Каденюка во время его полета на орбиту. После полета Каденюка Ярослав начал работать в Государственном космическом агентстве, где активно отстаивал идею создания полноценного отряда космонавтов.

Позже мужчина переехал в Канаду, где принимал активное участие в "космических" проектах. Об этом подробнее можно будет прочитать в интервью Ярослава Пустового, которое он согласился дать 24 каналу.



Ярослав Пустовой с семьей / Фото из личного архива

Сейчас Ярослав занимает пост директора по безопасности компании. Maritime Launch Services нацелена построить коммерческий космодром в провинции Новая Шотландия, Канада. Запуски будут ориентированы на полярную и солнечно-синхронную орбиты. Ракетой-носителем, который будет использовать компания для вывода полезной нагрузки в космос, станет украинский "Циклон-4М".

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Месторасположение будущего космодрома Maritime в провинции Новая Шотландия / Скриншот Google Maps

Maritime Launch Services появилась очень своевременно в "жизни" Украины. Фактически, предложение компании в построении космодрома и использовании украинских ракет-носителей заменило собой "фиаско с Бразилией". Благодаря Maritime ракета "Циклон-4", которую должны были использовать в Бразилии, станет отправлять грузы из Канады после определенных модификаций. Например, в модифицированном "Циклоне" заменят двигатели, так как РД-261 поставлялись из России.

Есть несколько вопросов по этой ракете ("Циклон-4М" – Техно 24), над которой они (КБ "Южное") сейчас работают. Из того, что готово: это первая ступень, кроме двигателей. Двигатели, они над ними сейчас работают... Это бывший двигатель второй ступени "Зенита", и он переделывается, чтобы работать как двигатель первой ступени ("Циклона-4М"),

– рассказывает Ярослав Пустовой 24 каналу.

Самым интересным в этом выглядит то, что будет происходить с "Циклоном-4М" до момента запуска. Maritime Launch Services покупает ракету-носитель, и она после этого полностью принадлежит компании. Но до самого момента старта надзор и обслуживание ракеты ведут исключительно украинские специалисты. Это необходимо для того, чтобы уберечь критические национальные технологии от возможности потери.

Пандемия коронавируса ударил по технологии, поэтому сроки сместились "вправо". И компания Maritime уже имеет контракты на запуск полезной нагрузки, поэтому построение космодрома и запуск "Циклона-4М" – это дело ближайших нескольких лет. Ярослав Пустовой говорит, что первый запуск следует ждать в 2023 году.



Леонид Каденюк, Леонид Кучма и Ярослав Пустовой / Фото Google Arts and Culture

Мысли о будущем

После развала Советского Союза украинская космонавтика не умерла. Она продолжала функционировать, используя старые советские технологии и внедряя совершенно новые.

Отрасль прошла через перипетии экономических кризисов и политических потрясений, но выстояла и стала еще крепче. Несколько большим ударом для украинского космоса стала война с Россией. До того наша космонавтика во многом была ориентирована именно на сотрудничество с ненадежным соседом.

Поэтому сейчас идет своеобразный переходный процесс: Украина, отказавшись от сотрудничества с российской космической отраслью, ищет новые пути и новые возможности. Россия нам не нужна, а представители Запада пока не оценили в полной мере потенциал украинской космонавтики.

В то же время учатся и люди, которые призваны управлять космической отраслью Украины. Иногда появляются сомнительные идеи, – например, построение космодрома на территории Украины.

В Украине невозможно построить собственный космодром. Любой, кто утверждает обратное, – просто врет. Единственная возможность иметь космодром для наших ракет – сотрудничать с другими государствами. Например, с Канадой,

– говорит Павел Поцелуев.

Скептически настроен относительно идеи космодрома на территории Украины и Ярослав Пустовой.

Пока на тех технологических решениях, которые существуют, нужно куда-то сбрасывать первую и вторую ступень. И пока некуда... Страхование сколько будет стоить! Даже если математика сработает, кто же застрахует этот запуск?

– спрашивает директор по безопасности Maritime Launch Services Ярослав Пустовой.

Также Ярослав напоминает, что "страна, которая проводит запуск, несет абсолютную ответственность за убытки на Земле или объекты в воздухе". Проще говоря, если ступень от ракеты-носителя куда-то падает и что-то повреждает, то оператор запуска несет за это полную ответственность. В случае космодрома на национальной территории, ответственной была бы Украина.

Но иногда идеи руководителей превращают в успех. Например, присоединение к программе "Артемида".

Когда Украина присоединилась к "Артемиде", это было очень важно, потому что это символ. Символ того, что мы сказали "О'кей, мы признаем возможности этой программы. Садимся вместе и смотрим, что у нас есть". Очень много есть точек соприкосновения. Просто надо садиться и смотреть,

– говорит Ярослав Пустовой о том, что мы можем предложить в рамках программы "Артемида".

А вот руководитель Alpha Centauri Павел Поцелуев более скептически настроен относительно перспектив Украины в программе.

Сейчас Украина не способна предложить партнерам в рамках программы "Артемида" ничего, что бы могло их заинтересовать. Когда NASA сообщило о запуске этой программы, был короткий промежуток времени для переговоров и запросов. Теперь уже поздно. "Соглашения Артемиды" не предусматривают участия Украины в программе, они лишь подтверждают, что мы, как государство, не имеем ничего против работ на поверхности Луны,

– говорит Павел.

Так нужно ли меняться украинской космонавтике? Ярослав Пустовой считает, что нет.

Я думаю, что украинская космонавтика как раз меняется в правильном направлении. Так сказать, "for change",

– говорит Ярослав Игоревич.

Ярослав отмечает, что украинская космонавтика всегда вынуждена была ориентироваться на рынок. В отличие от той же российской космонавтики, которая всегда сидела на государственном финансировании, космос Украины должен был "выживать". Поэтому он и может быть конкурентоспособным в будущем. Кроме того, Ярослав Пустовой рекомендует "тем, кто принимает решения о космических амбициях Украины, все же подумать, чтобы восстановить пилотируемую программу".

Только после разрыва отношений с Россией Украина полностью отошла от доктрины "постсоветского российского космоса", которая предполагала ориентацию на восток, на бывшего партнера. Теперь "украинский космос" становится действительно украинским. Он ориентируется на весь мир, а не на постсоветскую его часть.

"Украинский космос" развивается и учится. Учится он на своих и чужих ошибках. Но главное, что он движется вперед. "Украинский космос" живет.