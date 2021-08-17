Сначала предлагаем вернуться на 47 лет назад, чтобы взглянуть на первый мобильный телефон, который создал инженер и изобретатель Мартин Купер. Он, кстати, родом из Украины, поэтому нам есть чем гордиться, ведь и в истории создания мобильного телефона не обошлось без нас.

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Первый звонок с сотового телефона был совершен 3 апреля 1973 года, а телефон, с которого это было сделано назывался Motorola DynaTAC 8000X и сегодня такой аппарат было бы трудно назвать мобильным.

Это не только история технического прогресса, гонки изобретателей и больших достижений, но и история троллинга, которую сегодня бы назвали эпическим троллингом, ведь первым, кому позвонил Купер, был его конкурент из лаборатории Белла – Джоэл Энгель.

Купер совершил свой исторический звонок стоя напротив отеля и держа в руках устройство, которое весило 1,15 кг и имело длину 22,5 сантиметра, однако не имело никаких проводов или дополнительной станции.

Воспроизведение сцены с первым в истории звонком с мобильного: смотрите видео

Однако это совсем другая история о том, как родилась мобильная связь. В Украине она появилась только через 20 лет после момента в США.

Первый телефон в Украине и первый звонок в сети

Первым абонентом мобильной связи в Украине был наш первый президент Леонид Кравчук. В то же время он был и промоутером этой технологии, первый звонок с мобильного был осуществлен в эфире национального радио и телевидения в присутствии ряда журналистов 1 июля 1993 года.

Звонок был осуществлен из Украины в Германию, на другом конце виртуального провода отвечал посол Украины в Германии Иван Писковой, а вся беседа длилась 40 секунд. Кравчук тогда символически перерезал телефонный провод и ознаменовал вхождение Украины в новую эру, а сам звонок означал, что Украина не отстает от остального мира и идет в ногу с техническим прогрессом.

Первый звонок с мобильного в Украине: смотрите видео

Стоит отметить, что первый украинский мобильный оператор был создан в 1992 году и назывался он ЗАО "Украинская мобильная связь" – Ukrainian Mobile Communication или просто UMC. Сегодня он известен под названием "Vodafone Украина".

Интересный факт. Инфраструктура первого оператора стартовала с шести коммутаторов производства компании Nokia, обеспечивающих связь на базе технологии первого поколения – 1G.

Модель первого мобильного телефона в Украине

В сети можно встретить информацию, что модель телефона, который использовал Кравчук для первого звонка, была Motorola Associate 2000, однако с уверенностью можно сказать, что это не так, ведь на видео и фото видно, что это совершенно разные устройства. На самом деле Леонид Кравчук звонил с нокии, а именно Nokia Mobira Cityman 150. Лучше рассмотреть его можно на фото ниже.



Леонид Кравчук звонил с Nokia Mobira Cityman 150 / Фото 24 канал

Зато Motorola Associate 2000 имеет совсем другой вид, присоединенный к базе проводом, не имеет антенны на трубке и вместо имеет набирач на внешней стороне, а динамик и микрофон на внутренней стороне трубки.

Как видите, телефон который дают Кравчуку и Motorola совсем не похожи / Фото 24 канал

Весила Nokia Mobira Cityman 150 почти пол килограмма (480 граммов), а стоила в 1993 году в пересчете на современные деньги примерно 2 800 евро.

Удовольствие в квартиру

Однако модель Nokia Mobira Cityman 150 была родом с 1989 года в то время, как в 1993 году на рынке уже были такие телефоны, как Motorola MicroTAC 9800X, который был несколько компактнее, имел откидной микрофон, выдвижную антенну и только одну строку на экране ввеведения информации о номере.



Телефон Motorola MicroTAC 9800X / Фото wikiwand

Как видите, телефоны тогда существенно превышали по размерам даже современные немалые фаблеты, поэтому и носить с собой такой аппарат незаметно было практически невозможно. Нужна была целая сумка, портфель или дипломат в качестве своеобразного чехла для телефона и его запасных батарей.

Напомним, что в 1993 году мобильный телефон был крайне мало распространенным гаджетом из-за своей высокой цены; позволить его могли себе далеко не все.

Естественно, что мобильники были распространены среди чиновников и депутатов, однако приобрести себе "трубку" могли и некоторые бизнесмены, в частности те, которые занимались не совсем законными делами.

Если посчитать все расходы на мобильный телефон, подключение к сети и абонплату, то цена такого удовольствия легко достигала стоимости однокомнатной квартиры в столице, без шуток.

Цена на телефон варьировалась от 1 800 до 3 000 долларов и более;

и более; Подключение к сети стоило 850 долларов ;

; Абонплата обходилась в 150 – 200 долларов ;

; Звонки стоили от 0,5 до 1 доллара за минуту, поэтому счета легко могли достигать тысячи долларов.

Добавим, что в 1993 году украинцы в среднем получали 25 долларов зарплаты. В то же время к концу 1993 года в Украине уже было более чем 2 500 абонентов в сети из которых более чем 500 в одном только Киеве.

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Популяризация и распространение мобильной связи

До 1997 года мобильная связь оставалась привилегией депутатов, банкиров, богатых бизнесменов и представителей криминальных группировок. Однако именно в 1997 году в Украине ввели стандарт GSM-900, который был рассчитан на гораздо более широкий спектр возможностей и услуг и уже в 1998 году количество абонентов UMC превышало 200 тысяч абонентов.

Интересный факт. В 1996 году на рынке появляется первый телефон-раскладушка "лягушка" – Motorola StarTac. Это устройство также было первым мобильным телефоном с виброрежимом и было первым действительно легким телефоном, который вмещался в карман. В свое время это была самая популярная модель в Голливуде поэтому их можно заметить во многих фильмах.



Телефон Motorola StarTac / Фото iphones

Важным этапом в развитии и распространении мобильной связи в Украине становится 1999 год, ведь именно тогда появляются первые стартовые пакеты с платными тарифами. Многие и сейчас вспомнит рекламу, которая тогда не покидала экраны телевизоров – Sim-Sim от UMC и Ace&Base от Киевстар. По сути, именно тогда начался большой скачок и дальнейший рост количества абонентов. Этому способствовал ряд факторов, среди которых:

Снижение цены на мобильные телефоны;

Немалый вторичный рынок мобильных устройств;

Снижение цены мобильной связи и обслуживания.

За год до этого Motorola выпускает свой CD930 дизайну которого впоследствии последуют тысячи устройств. По размерам этот телефон был действительно мобильным, имел HTML-браузер, несколько игр и даже диктофон. А еще он позволял отправлять и получать СМС сообщения и даже поддерживал кириллицу.



Мобильный телефон Motorola CD930 / Фото Wikipedia

В последующие годы мобильная связь переживает еще ряд важных моментов, однако количество абонентов постоянно растет, появляются другие операторы, мобильные телефоны продолжают дешеветь, уменьшаться в размерах, становятся более легкими и более распространенными и встретить владельцев трубки на улице можно гораздо чаще.

Вместе с тем растет и разнообразие устройств:

появляются лягушки;

первые цветные модели;

аппараты с необычными формами и функциями;

карманные компьютеры;

телефоны с сенсорным экраном;

и первые смартфоны.

В 2000 году появляется легендарная Nokia 3310 без преувеличений воспетая в легендах. Телефон-мем популярность которого не угасает с поколениями. Эта модель оказалась мега успешной – Nokia продала всего более 126 миллионов единиц при том, что сам телефон не предлагал ничего революционного кроме своей простоты, надежности и долговечности.



Телефон Nokia 3310 / Фото ixbt

Примерно в это время начали появляться журналы, газеты и даже школьные тетради с обратной стороны которых обязательно была страница с монохромными заставками и мелодиями. Их можно было установить на некоторые модели телефонов, перечень которых обычно приводился внизу страницы. Также можно было приобрести оригинальный рингтон, или запрограммировать его на телефоне специальной комбинацией, которые также приводились в ряду разнообразных услуг.

Хотя первый цветной телефон – Siemens S10 появился в 1997 году он все же был ближе к своим монохромным собратьям, чем к полноценным цветным моделям, которые получили распространение на рубеже 2003 года.

Одним из действительно популярных цветных аппаратов стал телефон Siemens A60. Взрывную популярность он завоевал благодаря сравнительно невысокой цене, поэтому именно эту модель можно по праву назвать самым популярным телефоном у школьников в тот промежуток времени.



Мегапопулярный Siemens A60 / Фото de.shopotam

Да и вообще именно бренд Siemens пользовался большой популярностью, благодаря разнообразию моделей для покупателя с любым кошельком. Эти телефоны были, как привычного дизайна, так и совсем странной формы, которая часто удивляла пользователей, привыкших к более классическим вариантам.

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Необычность, а иногда и экстремальность форм и дизайна вообще является характерной чертой мобильных телефонов 2003 – 2006 годов. Таких устройств сейчас не выпускают, все смартфоны скучные и простые черные прямоугольники, исключая некоторые.

Раньше практически каждый бренд имел несколько моделей, которые, на первый взгляд, часто трудно было назвать телефоном. Безусловно даже самый требовательный пользователь мог найти телефон на свой вкус в 2005 году.

Телефоны, которые способны вас удивить

Стоит добавить, что безоговорочным лидером в умении придумывать странные и необычные формы для своих телефонов, является компания Nokia. Во времена, когда этот производитель лидировал на рынке, каждый год появлялась по меньшей мере одна странная модель, о которой никто не просил и она непременно вызвала у пользователей больше вопросов чем ответов.

Кстати, в 2004 году свет увидела еще одна легенда – Motorola RAZR V3. Это была мечта любого ценителя мобильных телефонов и не каждому повезло владеть этим телефоном. Красивый дизайн и невероятные размеры, которые поражали лаконичностью и тонкостью граней делали это устройство не похожим на что-нибудь до него на рынке.



Культовая Motorola RAZR V3 / Фото Wikipedia

Впоследствии устройство приобрело культовый статус и до сих пор пользуется бешеной популярностью. Что уж говорить, если есть целые предприятия, специализирующиеся на создании, обновлении, ремонте и реплике культовых телефонов, среди которых именно RAZR V3 до сих пор одна из самых популярных моделей.

Эра смартфонов

2006 год можно считать началом перехода на смартфоны, которые тогда называли КПК – карманные персональные компьютеры или коммуникаторы. Именно тогда они стали чаще появляться на рынке, однако немалая цена делала их довольно нишевыми устройствами, поэтому ими пользовались преимущественно бизнесмены и специалисты, которые требовали дополнительного функционала.

Обычно такие устройства имели сканеры штрих-кодов, или слоты расширения с возможностью установки дополнительных модулей. Работало все под управлением мобильной операционной системы, обычно это была модифицированная для мобильных устройств Windows.

Приблизительно в то время на рынке появляется модель HTC P3300 известна, как HTC Artemis. Сенсорный экран поражал своими размерами. Это был резистивный дисплей, который не очень любил когда в него тычут пальцами и предпочитал стилус. В общем аппарат был настоящим компьютером в кармане под управлением Windows Mobile 5.



КПК HTC P3300 Artemis / Фото phonesdata

iPhone

А дальше наступил 2007 год и появилось устройство, изменившее представление о том, каким должен быть умный телефон. Компания Apple выпустила свой первый iPhone. Спорить о революционности решений примененных в этом смартфоне можно долго. Фактически iPhone не изобретал ничего нового, ведь все, что в нем было придумали до него. Однако этот смартфон произвел революцию том, что соединил в себе наиболее удачные, нужные и удобные технологии и показал, куда двигаться дальше всем производителям на более чем десяток лет вперед.



Стив Джобс представляет первый iPhone / Фото Paul Sakuma

Главным недостатком этого смартфона стала цена. Среди украинских пользователей это устройство можно было заметить невероятно редко, ведь кроме заоблачных цифр на ценнике его еще и трудно было достать, ведь официально в Украине он не продавался.

Android

Революцию, которую сделал iPhone принимали не все и еще долгое время многие компании отказывались переходить на такой тип смартфонов, который показала Apple. Это и ряд других факторов привело к тому, что с рынка исчез такой бренд, как Siemens, чего представить себе в каком-то 2003 было просто невозможно. Поверили бы вы тогда, что через ряд неправильных решений с рынка практически исчезнет Nokia, которую впоследствии выкупят Microsoft, а позже китайская HMD Global. В том же 2007 году в такие истории никто бы не поверил.

Но многие производители поняли, что нужно делать и уже в 2008 году на рынке появляется T-Mobile G1 (HTC Dream) – первый смартфон под управлением операционной системы Android, который предлагает свою революцию – революцию Android. Устройство не смогло отказаться от кнопок и предложило совместить сенсорный экран и полноценную qwerty клавиатуру в необычном формфакторе бокового слайдера.



HTC Dream / Фото Wikipedia

Стоит отметить, что в настоящее время многие производители пытались создать свой iPhone только с сенсорным экраном и несколькими кнопками, но все они обходили один очень важный момент – революция iPhone заключалась в пользовательском интерфейсе, который позволял управлять смартфоном практически одной рукой, в то время, как другие производители не могли представить сенсорный экран без стилуса, а Nokia смартфон без морально устаревшей Symbian OS.

Создатели Android уловили саму суть нового веяния, за которым будущее. Интерфейс должен быть интуитивно понятным для пользователя. Идея заключалась в том, чтобы взяв смартфон в руки впервые, вы могли сразу понять что нажимать без того, чтобы обращаться к инструкции или помощи консультанта.

И хотя это не сразу сработало так, как было запланировано, наконец, малыми шагами, смартфоны стали простыми и одновременно функциональными и мощными гаджетами для развлечения, работы и ряда других занятий.

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Продолжаем двигаться в ногу со временем

Сейчас украинцам не нужно ждать несколько лет, чтобы купить модель, которая только появилась на рынке. За 30 лет независимости мы прошли путь от огромных, неудобных и тяжелых трубок, которые есть только у депутатов, до небольших, легких смартфонов практически у каждого взрослого жителя страны. Благодаря интернету мы можем купить свежий смартфон за рубежом еще до выхода на нашем рынке и даже когда у нас он официально не продается.

Смартфоны стремительно развиваются и сейчас мы уверенно входим в эру гибких экранов. Технологии продолжают удивлять своими революционными возможностями и даже если сейчас мы воспринимаем это с меньшим энтузиазмом чем раньше, это только потому, что за эти годы мы могли попробовать все и сейчас мы продолжаем шагать в ногу с техническим прогрессом.