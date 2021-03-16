Окружной суд США по Северному округу Калифорнии начал рассмотрение коллективного иска к компании Google. Последнюю обвинили в слежке за пользователями в режиме "инкогнито" и требуют от нее 5 миллиардов долларов компенсации.

Кажется, большие технологические компании никогда не оставят зал суда. Как сообщает ресурс Bloomberg, иск подали еще в июне 2020 года. Трое истцов утверждают, что Google построила огромный бизнес по отслеживанию данных "и якобы не прекращает свои действия даже когда пользователи используют режим "инкогнито" в Chrome или его аналоги в других браузерах для обеспечения собственной конфиденциальности.

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Детали иска

От Google требуют компенсацию в размере не менее 5 миллиардов долларов.

Компания обратилась в суд с просьбой отклонить иск.

Но судья Окружного суда США Люси Ко в пятницу отказалась это сделать, указав в постановлении, что компания "не сообщала пользователей о том, что Google собирает данные, пока пользователь находится в режиме приватного просмотра".

Адвокаты Google отметили в суде, что компания четко и ясно объясняет пользователям, что "инкогнито" не означает "невидимый", а действия пользователя во время этого сеанса могут быть видимы для вебсайтов, которые они посещают, а также любым сторонним аналитическим или рекламным сервисам, которые используют посещаемые сайты.



Предупреждение на странице "инкогнито" в браузере Chrome / Скриншот 24 канала

Представитель Google Хосе Кастанеда сообщил в электронном письме ресурса The Verge в субботу, что компания будет решительно отстаивать свою позицию в суде. Он добавил, что режим инкогнито Chrome дает пользователям возможность просматривать страницы без сохранения активности в самом браузере или на устройствах. Но он не обеспечивает анонимность перед ресурсами, на которые заходит пользователь.

Каждый раз, когда вы открываете новую вкладку в режиме "инкогнито", вебсайты могут собирать информацию о вашей активности в интернете во время вашего сеанса,

– отметил Кастанеда.

Обозреватель Google действительно предупреждает об этом. Первые краткие инструкции по этому поводу появляются на начальной странице конфиденциального режима. Более подробная информация содержится по отдельной ссылке на той же странице – необходимо нажать на "Подробнее". В частности, компания перечисляет различные ситуации, при которых данные пользователя могут быть видимы как самой компании, так и сторонним сервисам.