Все ваши фото и видеозаписи, которые вы храните в "Google Фото", используют пространство сервиса Google Drive. Его же используют и все другие сервисы, которые взаимодействуют с данными и облаком. Например, Gmail. Поэтому наиболее логичный способ освободить место для хранения снимков и роликов в "Google Фото" – почистить Google Drive.

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Как освободить место в Google Drive

Для этого нужно перейти в раздел управления облачным хранилищем. Сделать это можно по этой ссылке ;

; Возможно, понадобится пройти авторизацию в Google;

В разделе "Большие объекты" выберите те, которые вам не нужны;

Удалите их и подтвердите удаление больших файлов.



Объем Google Drive можно увеличить удалив ненужные файлы / Скриншот 24 канала

Однако это еще не все. Вероятно, зная об отсутствии ограничений на хранение фото и видео в "Google Фото", вы загружали туда большое количество фото, видеороликов и скриншотов. Поэтому на диске может быть папка с ненужными скриншотами, которая занимает до нескольких гигабайт. Ее можно смело удалять.

Как удалить скриншоты из Google Фото

Такие изображения имеют свое место на диске в разделе "Google Фото" и занимают отдельную папку. Кроме того, их можно отфильтровать через поиск.

Перейдите в "Google Фото" на Android; Откройте раздел "Поиск" – "Снимки экрана"; Выделите все скриншоты в альбоме; Нажмите "Удалить" и подтвердите удаление.

То же самое можно сделать и с видео. Обычно они занимают достаточно много места – от нескольких сотен мегабайт до нескольких гигабайт. А поскольку большинство пользователей обычно никогда их не пересматривает, их можно смело удалять, чтобы освободить пространство для по-настоящему важных снимков.

Удалить можно и другой контент:

коллажи;

анимации;

селфи;

панорамы;

отсканированные документы.

Важно! Перед удалением любых файлов убедитесь, что они вам действительно не нужны, ведь потом вернуть их обратно возможности не будет.

Что такое подписка Google One и стоит ли ее покупать

Благодаря удалению ненужных файлов можно действительно освободить немало места для важных документов, фотографий или видеозаписей. Однако, это не всегда помогает, особенно, если вы уже держите на "Google Фото" только самые нужные файлы и место заканчивается.

Для того, чтобы увеличить объем хранилища в таком случае, можно приобрести подписку Google One, выбрав один из нескольких вариантов, которые подходят вам больше всего.

Подписка Google One предлагает несколько опций:

базовый тариф открывает доступ к 100 ГБ пространства за 55,23 гривны в месяц;

в месяц; средний тариф предлагает 200 ГБ за 82,99 гривны в месяц;

в месяц; последний, максимальный вариант – 2 ТБ за 277,28 гривен в месяц.

При покупке подписки вы можете платить как ежемесячный платеж, так и оплатить весь год пользования на перед.



Варианты подписки Google One для увеличения объема свободного места / Скриншот 24 канала

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Можно отметить, что на рынке существуют более выгодные предложения, однако пользователи Google One получают ряд других преимуществ. Покупая подписку, вы не только получаете больше места для файлов, но и получите множество эксклюзивных фильтров и инструментов для редактирования фото.