Пользуясь смартфоном, вы можете обнаружить, что из ваших 128 ГБ на смартфоне осталось всего несколько гигабайтов. Для освобождения места создано немало приложений. Они не только удаляют дубликаты, но и имеют много сопутствующих функций, включая облачные хранилища и системы очистки кэша. Вот лучшие из них для Android.

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Amazon Photos – хранилище фотографий от Amazon

Amazon Photos – в первую очередь является приложением для резервного хранения фотографий и уже потом выполняет другие полезные функции. Многие этого не знали и поэтому раскритиковали приложение в отзывах Google Play.



Amazon Photos для Android / Скриншот 24 канала

Хранить фотографии можно бесплатно, но если вы хотите загрузить на сервер еще и видео, то это потребует дополнительной оплаты. Система будет хранить и систематизировать фотографии. Вы сможете удалять их с телефона, но они останутся в облаке.

Вместе с тем вы получите некоторые другие полезные функции. Но если вы хотите пользоваться всеми возможностями – придется платить. При этом, ценник довольно высокий, однако бесплатных функций для сбережения места на смартфоне достаточно.

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Avast Cleanup – очиститель телефона от Avast

Avast Cleanup – это приложение, которое может очистить вашу коллекцию фотографий от ненужных кадров. Оно сканирует устройство и показывает, что вы можете удалить, чтобы освободить место.

Таких приложений много, но Avast идет немного дальше и предлагает для удаления не просто дубликаты, но и просто похожие фото. То есть, если вы несколько раз нажали на кнопку съемки, то получите много одинаковых фотографий. Из-за неполного соответствия всех данных, включая EXIF, другие приложения не скажут, что это дубликаты, а Avast с большой вероятностью сделает это.



Avast Cleanup поможет очистить смартфон / Скриншот 24 канала

Приложение довольно агрессивно работает с оперативной памятью. Но в целом для такого инструмента оно достаточно неплохое и может пригодиться, если вам надо почистить память телефона от большого количества лишних фото.

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CCleaner – программа для очистки телефона и ПК

CCleaner – популярное приложение для очистки на ПК, но и мобильная версия тоже работает неплохо. Она очень похожа на Avast Cleanup и работает почти так же, но свои особенности все же есть.



CCleaner – отличный инструмент для очистки смартфона / Скриншот 24 канала

Приложение сканирует хранилище, находит фотографии и позволяет удалять лишнее. Есть функция удаления дубликатов фотографий, чтобы немного очистить вашу коллекцию. Приложение довольно простое и в некотором роде даже примитивное.

У CCleaner также есть некоторые дополнительные функции, такие как очистка оперативки, которыми лучше не пользоваться. Но для основной задачи – очистки галереи – он вполне подходит.

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Duplicates Cleaner – удаление дубликатов

Duplicates Cleaner тоже заслуженно входит в число лучших приложений для очистки дубликатов фотографий. Он работает не только с фотографиями или изображениями, но и с другими типами файлов. Например, такими как аудиофайлы, документы и даже видео.

Это отличный способ немного очистить ваш смартфон от кучи ненужных файлов. Однако Duplicates Cleaner работает только с файлами, которые на самом деле являются дубликатами. То есть, он не может определить фотографии, которые выглядят одинаково. Они должны полностью соответствовать друг другу по названию, размеру файла, дате создания и другим параметрам. Если вы хотите удалить похожие фотографии, а не только одинаковые, то лучше выбирайте что-то другое.



Duplicates Cleaner удаляет только дубликаты фото и файлов / Скриншот 24 канала

Однако в остальном Duplicates Cleaner работает довольно неплохо и серьезных нареканий к нему нет. Он может освободить достаточно много места, если вы храните все подряд и часто дублируете картинки.

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Google Фото – лучшее приложение для фото на Android

Google Фото – это золотой стандарт для резервного копирования фотографий. Он загружает вашу коллекцию в ваш профиль Google Drive, позволяя вам удалять изображения со своего телефона.

Кроме того, он также архивирует материалы, чтобы сэкономить место в облачном хранилище. А еще дает понять, какие старые и ненужные изображения можно удалить, чтобы не тащить их с собой изо дня в день. Например, такие, как старые скриншоты.



Google Фото сохранит память вашего смартфона / Скриншот 24 канала

Обидно то, что раньше все это работало совершенно бесплатно, но теперь Google надоело делать это таким образом. Фишку с загрузкой безлимитного количества фотографий в высоком качестве отменили и теперь придется платить за хранение любых материалов. Бесплатный объем составляет всего 15 ГБ. Но увеличение объема не такое дорогое, чтобы сильно беспокоиться по этому поводу.

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Remo Duplicate Photo Remover – простое приложение

Remo Duplicate Photos Remover позволяет пользователям идентифицировать и удалять одинаковые фотографии из их библиотеки. В целом ничего нового, но приложение можно назвать, наверное, самым простым среди других.



Remo Duplicate Photo Remover – еще один очиститель дубликатов / Скриншот 24 канала

Remo Duplicate Photos Remover сканирует ваше устройство на наличие файлов изображений и определяет дубликаты. Вы удаляете дубликаты и продолжаете жить своей жизнью. Есть функция обнаружения похожих фотографий. Таким образом, если у вас есть 9 селфи, сделанных в один день, но вы хотите оставить только одно, эта функция поможет вам найти и удалить остальные восемь.

Иногда случаются ошибки, и приложение предлагает удалить не то, что нужно или не предлагает то, что нужно, но большой проблемой это назвать сложно. В целом все работает.

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Resilio Sync – локальное облако для фотографий

Resilio Sync – это приложение для автономного облачного хранилища. Вы устанавливаете его на свой компьютер, а затем на свой телефон. После этого вы сможете перемещать фотографии с телефона на компьютер, как в облако.



Resilio Sync – инструмент для организации собственного облачного хранилища / Скриншот 24 канала

Это отличный способ выгрузить фотографии (и другие файлы), чтобы вы могли удалить их со своего телефона. Файлы доступны в любое время через приложение. Бесплатная версия немного ограничена. Если вам нужна полная функциональность, заплатить придется довольно дорого, но это не подписка, а разовый платеж.

Приложение окажется крайне полезным, если у вас уже есть домашний архив или автономное хранилище файлов.

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