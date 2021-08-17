Ученый отследил траекторию объекта 1996-051q, который является обломком ракеты "Зенит-1". Сейчас столкновение лишь предположение эксперта, но моделирование показывают большую его вероятность.

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Что произошло

Столкновение вероятно произошло на высоте 780 километров над городом Тромсе, что в Норвегии, при относительной скорости 13,26 километра в секунду.

Симуляции показывают, что после этого образовалось 37 обломков. Тем не менее Yunhai 1-02, предназначенный для изучения океанов, отслеживания стихийных бедствий и выполнения других научных задач, уцелел. Он продолжает работать до сих пор. По крайней мере, об этом свидетельствуют данные американских военных.

Обломки сейчас находятся на высоких орбитах, но некоторые их отрезки пересекаются с орбитой МКС.

Спутник Yunhai-1-02 вывели на орбиту 25 сентября 2019 года с помощью китайской ракеты CZ-2D. Собирают эти спутники в Шанхае, а используются для наблюдения за атмосферными явлениями.

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