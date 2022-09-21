Археологи нашли возле Праги сооружение старше египетских пирамид и Стоунхенджа

Одно из самых древних свидетельств архитектуры в Европе нашли рядом со столицей Чехии. Это остатки сооружения каменного века, старше Стоунхенджа и даже египетских пирамид. Такие комплексы называются "хороводами".

Во время позднего неолита, или нового каменного века, в этом круглом здании могла собираться местная фермерская община. Однако это лишь предположение – настоящее предназначение находки неизвестно.

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Что известно

Круг достаточно большой – около 55 метров в диаметре, или примерно столько, сколько высотой Пизанская башня.

Его строители были частью культуры штрихованной керамики, процветавшей между 4900 и 4400 годами до нашей эры.

Исследователи впервые узнали о существовании этой структуры еще в 1980-х, когда строители прокладывали газо- и водопроводы, но нынешние раскопки впервые обнаружили ее полностью.

Пока команда археологов нашла фрагменты керамики, кости животных и каменные орудия труда.

Углеродная датировка органических остатков с этого места может помочь точно определить дату строительства и, возможно, связать сооружение с неолитическим поселением, обнаруженным неподалеку.

Представитель Института археологии Чешской академии наук (IAP) Ярослав Ржидкий рассказывает, что люди, создававшие штрихованную керамическую посуду, известны тем, что строили храмы в чешском регионе Богемии. Их оседлые земледельческие села, расположенные на пересечении современной Польши, восточной Германии и северной Чехии, состояли из нескольких длинных прямоугольных домов, вмещавших от 20 до 30 человек каждый. Но "знание о строительстве хороводов пересекали границы нескольких археологических культур". Различные сообщества строили хороводы по всей центральной Европе.



Открытые траншеи раскапывает команда из Института археологии Чешской академии наук / Фото IAP

Хороводы: что о них известно

Еще несколько десятилетий назад о хороводах было мало что известно. Однако когда аэрофотосъемка и беспилотные летательные аппараты стали ключевой частью археологического инструментария, ученые поняли, что они являются древнейшим свидетельством архитектуры во всей Европе.

Если смотреть сверху, хороводы состоят из одного или нескольких широких круглых рвов с несколькими промежутками, которые функционировали как входы.

Внутренняя часть каждого хоровода, вероятно, была выложена деревянными шестами, возможно с глиняной штукатуркой в промежутках.

Сотни таких круглых земляных построек были найдены по всей центральной Европе. И хотя их популярность в позднем неолите очевидна, функция все еще остается под вопросом.



Археологи работают над раскопками / Фото IAP

В 1991 году в Германии был найден хоровод этой же культуры, два входа которого совпадают с восходом и закатомом во время зимнего и летнего солнцестояния. Поэтому одна из интерпретаций Госекского круга состоит в том, что он функционировал как обсерватория или своеобразный календарь. Другие же исследователи полагают, что такие здания объединяют несколько функций, важнейшей из которых является социально-ритуальная. Они, вероятно, были построены для собрания большого количества людей, возможно, для чествования событий, важных для них как сообщества, таких как обряды перехода, астрономические явления или экономический обмен.

После трех веков популярности хороводы внезапно исчезли в 4600 году до нашей эры.