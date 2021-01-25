Adobe еще в 2017 году объявила о предстоящей смерти Flash, своего мультимедийного плагина, который активно критиковали за многочисленные проблемы с безопасностью, но не все разработчики за эти годы подготовились. Когда компания наконец покончила с Flash, это привело к временной остановке железной дороги в китайском Даляне.

Отключение местной железнодорожной системы в китайском Даляне стало одним из самых ярких примеров проблем, вызванных отказом от Flash. Произошло это 12 января в 8:15 по местному времени, когда внутренний вебсайт, на котором отображалось расписание поездов и текущее бронирование мест, отключился, пишет hothardware.

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Как все происходило

В полночь по Гринвичу 12 января в плагине Flash сработал встроенный выключатель. В течение следующих 30 минут каждый компьютер в сети железнодорожного оператора столкнулся с проблемами.

Местные ИТ-специалисты обратились к поиску в сети и обнаружили, что плагин Flash был принудительно выключен компанией Adobe. Они удаленно подключились к пострадавшим компьютерам и выполнили "временную замену продукта" — очевидно, устанавливалась более старая версия Flash с одного из компьютеров, который не был подключен к сети, в которой не было таймера отключения.

13 января в 4:30 по местному времени ИТ-служба сообщила, что все станции снова работают нормально. Всего на восстановление работы систем у специалистов ушло около 20 часов. В процессе ряд компьютеров меняли полностью, чтобы ускорить задачу.

Теперь ИТ-служба Даляня уж точно полностью откажется от Flash.