Как остановить ураган с помощью пузырей

Представьте, что перед вами стоит стакан с водой и соломинкой. Вы через соломинку пускаете пузыри в стакан – все это когда-то делали. Кто же знал, что эта детская игрушка может останавливать мощные и смертоносные тропические ураганы. Правда нужен масштаб несколько больше.

Глобальное потепление представляет большую опасность для людей. Казалось бы, что это приводит разве к поднятию температуры и уровня мирового океана. Но они приводят и к увеличению количества и интенсивности штормов и ураганов. Кроме того, ареал того, где может образоваться и существовать такая непогода тоже расширяется. Норвежский стартап OceanTherm решил бороться с ураганами оригинальным методом – пузырьками.

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Остановить ураган завесой из пузырей: смотреть видео

Как возникают ураганы

Ураганы возникают, когда горячий и холодный воздух встречаются над теплыми океанскими водами с температурой от 26,5 градусов по Цельсию. Чем теплее вода, тем сильнее может образоваться ураган.

Вода с температурой ниже 26,5 градусов по Цельсию не имеет ни достаточного тепла, ни достаточного уровня испарения, чтобы "накормить" ураган. Поэтому вода с такой температурой или уменьшит силу стихии, или вообще не позволит возникнуть урагану.

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Проект OceanTherm

Идея норвежской компании Ocean Therm как раз и заключается в том, чтобы охладить верхние слои океана, опустив трубы глубоко под воду.

Через трубы будет выдуваться сжатый воздух, образовывая пузыри. Они будут поднимать холодную воду вверх, что опустит температуру верхних слоев океана ниже 26,5 градусов по Цельсию. Трубы будут развернуты с использованием флота кораблей, которые будут патрулировать районы вероятного образования ураганов, например, Мексиканский залив, и создадут "пузырьковый занавес" на пути урагана, чтобы уменьшить его силу или вообще "погасить".

Сейчас система проходит испытания. На ураганах ее еще не тестировали.

Следует отметить, что Норвегия долгие годы использует систему из труб, которые образуют "пузырьковые завесы". Разница лишь в том, что эти трубы подают теплый воздух, чтобы обезопасить фьорды от замерзания.