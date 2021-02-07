В ближайшие две недели к Марсу прибудет небольшой космический флот, состоящий из орбитального зонда Объединенных Арабских Эмиратов, а также двух марсоходов из Китая и США. Каждая из этих миссий будет выполнять важную работу по изучению Красной планеты.

Все три космических аппарата были запущены к Марсу в июле 2020 года с разницей всего в несколько дней. Столь плотный график стартов объясняется довольно узким окном запуска, которое открывается раз в два года и связано с дальностью расположения орбит Марса и Земли. Каждое из государств решило не терять времени даром.

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Орбитальная станция "Надежда"

Источник: EMM

Первой к Марсу прибудет межпланетная орбитальная станция Аль-Амаль, запущенная 20 июля 2020 года в рамках программы Emirates Mars Mission с помощью японской ракеты-носителя H-IIA. Роботизированный зонд размером с небольшой автомобиль выйдет на марсианскую орбиту 9 февраля, а затем в течение двух лет будет заниматься созданием полной картины марсианской атмосферы. Перед аппаратом стоят задачи по изучению того, как меняется погода в течение дня и в течение года в различных географических регионах Марса, а также задачи по исследованию метеорологических событий в нижних слоях атмосферы планеты.



Аппарат ОАЭ "Надежда"

Для ОАЭ эта миссия очень важна. В случае успеха она поставит страну в один ряд с теми немногочисленными государствами, которые проводили аналогичные космические исследования. Разработка аппарата "Надежда" заняла шесть лет. В ней приняли участие около 450 специалистов из Космического центра Мохаммеда ибн Рашида, американской Лаборатории атмосферной и космической физики в Университете Колорадо, Университета штата Аризона и Калифорнийского университета в Беркли. Бюджет программы – 200 миллионов долларов.

Китайская миссия по изучению Марса

Источник: The Verge

Миссия Китая Тяньвэнь-1 была запущена 22 июля 2020 года ракетой-носителем "Чанчжэн-5". 10 февраля на орбиту Марса выйдет межпланетная станция, состоящая из орбитального корабля и спускового модуля, полезной нагрузкой которого является марсоход. Главной задачей пятитонного орбитального аппарата станет детальное изучение марсианской равнины Утопия, под поверхностью которой находятся слои водяного льда.



Макет китайского марсохода Тяньвэнь-1

Через три месяца с момента прибытия к Красной планете орбитальный аппарат Тяньвэнь-1 высадит на ее поверхность спускаемый модуль с марсоходом. На борту последнего находится георадар для исследования на глубину до 100 м под поверхностью Марса, а также ряд научных приборов и камер для исследования марсианского грунта и магнитного поля планеты. Ученые предполагают, что в отложениях водного льда могут содержаться признаки микробной жизни.

Марсоход NASA Perseverance

Источник: NASA

В пятницу, 18 февраля, если все пройдет успешно, на Марс высадится американский марсоход Perseverance. Он высадится примерно на расстоянии в 2600 км от китайского аппарата, в кратере Езеро. Предполагается, что эта местность является дельтой древней марсианской реки, в которой могут быть признаки, указывающие на марсианскую жизнь в прошлом. Для NASA эта марсианская миссия станет уже девятой по счету. Бюджет программы – 2,4 миллиарда долларов.



Марсоход NASA Perseverance

Ровер оснащен семью научными инструментами, включая УФ-лазер для сканирования органических соединений и рентгеновским спектрометром для анализа химического состава марсианской почвы. Кроме того, марсоход имеет несколько камер и два микрофона для мониторинга состояния самого ровера, а также прослушивания ветряной атмосферы планеты. Марсоход должен собрать образцы марсианского грунта и сохранить их. В рамках одной из следующих миссий на Марс, которая будет проводиться NASA совместно с Европейским космическим агентством, эти образцы планируется забрать и доставить на Землю для дальнейшего изучения. Миссия марсохода Perseverance продлится как минимум два года.

Вертолет Ingenuity

Источник: 24 канал

Для совместного использования с марсоходом был разработан марсианский вертолет-разведчик, работающий на солнечных батареях. Он получил название Ingenuity. Дрон массой 1,8 кг был сконструирован для тестирования и демонстрации технологии полетов на Марсе, а также с целью разведки местности для дальнейших передвижений марсохода Perseverance. На вертолете не установлено никаких научных инструментов кроме камер.



Марсианский вертолет Ingenuity