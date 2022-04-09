Особая технология новой рации от Xiaomi позволяет связываться на расстоянии в 5000 километров
Источник:Xiaomi Today
Xiaomi выпустила новое поколение раций Walkie-Talkie. Она, можно сказать, всколыхнула мир и шокировала пользователей сети, когда они увидели радиус действия – 5 тысяч километров. Как такое возможно – далее.
Конечно же, 5000 километров достигаются не с помощью стандартных технологий, которые используются во всех рациях. Обычный радиус действия новинки – 5 километров.
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Как это работает
- Как рассказывает источник, рация поддерживает сети Netcom 4G и на таком большом расстоянии работает только в Китае.
- Технология опирается на сети 4G трех основных китайских операторов, чтобы иметь возможность поочередно передавать сигнал с одной антенны на другую.
- Таким образом сигнал отправляется все дальше, преодолевая расстояние в 5000 километров.
Xiaomi Walkie-Talkie 3 поддерживает несколько режимов связи: разговор вдвоем, сразу с несколькими людьми, а также двусторонние голосовые вызовы. По сравнению с прошлыми моделями новинка получила более мощные динамик и аккумулятор.
Рация Xiaomi Walkie-Talkie 3 / Фото Xiaomi
Аудиосистема рации состоит из 40-мм динамика и чипа обработки звука, который также увеличивает громкость на 30% по сравнению с прошлыми моделями. Устройство имеет функцию шумоподавления окружающей среды, которая позволяет более чем на 10% снизить уровень искажений звука.
Кроме этого, устройство поддерживает беспроводные обновления.
Рация Xiaomi Walkie-Talkie 3 / Фото Xiaomi
В Китае новинка будет стоить 62 доллара. Будет ли она продаваться за пределами страны, пока неизвестно.