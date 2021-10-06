Как пишет источник, Instagram "наконец признал, что IGTV, его первый большой толчок в видео, не удался". Поэтому для сервиса проведут ребрендинг.
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Что известно
- Обновление, которое уже распространяется для пользователей, принесет с собой изменение названия. Теперь сервис будет называться не IGTV, а Instagram TV.
- Кроме того, 60-минутные видео теперь не будут исключительно эксклюзивом Instagram TV, но и смогут публиковаться в основной ленте Instagram.
В свое время IGTV задумывался как конкурент YouTube. Он должен был дать пользователям возможность смотреть более длинные видео, чем обычно, в рамках Instagram. Однако после запуска в 2018 году он так и не набрал той популярности, на которую рассчитывала компания – формат не прижился.
Через несколько месяцев в США заработал TikTok, и компания была вынуждена подстраиваться под новые реалии. Так, появилась функция Reels – аналог для коротких видео. Однако в Reels для создателей контента есть один серьезный недостаток: он не позволяет монетизировать свой контент. По крайней мере, пока.