OSIRIS-REx стал третьим в истории межпланетным аппаратом, сумевшим получить пробу грунта с астероида. Станция взяла пробу грунта из северного полушария околоземного астероида Бенну в октябре прошлого года. Общая масса собранных образцов была оценена в 400 граммов, несмотря на потери, это гораздо больше, чем ожидалось.

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Кроме того, за два года работы на низкой орбите возле астероида OSIRIS-REx смог получить массу сведений об этом теле, в частности оценить время его ухода из Главного пояса, понять ход его эволюции и составить его подробную карту.

Финальный облет астероида

Утром 7 апреля 2021 года станция совершила финальный близкий облет астероида, который занял 5,9 часа. Решение о его проведении команда миссии приняла после осуществления забора грунта, поскольку главная часть пробоотборника погрузилась почти на 50 сантиметров в почву Бенну, а поток сжатого газа поднял верхние слои вещества астероида. Таким образом, ученые получили возможность изучить приповерхностный слой почвы Бенну, который подвергался воздействию солнечного и космического излучения меньше, чем грунт, что лежит на поверхности астероида.

В результате OSIRIS-REx смог пролететь на расстоянии 3,5 километра от поверхности астероида и получил почти 4 гигабайта научных данных и снимков. Ожидается, что передача данных на Землю продлится до 13 апреля. Отлет станции от Бенну запланирован 10 мая, а 24 сентября 2023 года капсула с грунтом должна совершить посадку на полигоне в штате Юта.