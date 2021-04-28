За почти 20 лет несколько сотен невиновных работников разорили и отправили за решетку. Некоторые из них лишились работы, семей, домов и сбережений. Один человек совершил самоубийство, когда на него "повесили" кражу 100 тысяч фунтов – это почти 4 миллиона гривен по сегодняшнему курсу.

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Кто виноват

В программном обеспечении Fujitsu Horizon, через которое проводился учет финансов компании с 2000 года, была роковая ошибка в коде. Руководство Post Office регулярно замечало нехватку средств в программе. Покрывать такие "убытки", конечно же, были вынуждены работники. Для руководства и судов данные программы казались неопровержимыми.

По данным The Verge, в период с 2000 по 2014 годы в суде оказались 736 сотрудников, каждого из которых обвинили в хищении десятков тысяч фунтов стерлингов.

Свет в конце туннеля

В 2019 году пострадавшим впервые удалось доказать свою невиновность. Тогда суд оправдал сразу 555 сотрудников и обязал выплатить им компенсации, суммы которых пока не называют.

Британское издание BBC рассказывает, что с тех пор было зарегистрировано 2,4 тысячи обращений за компенсациями и пересмотром наложенных штрафов, которые рассматриваются в индивидуальном порядке. Судимости уже аннулировали для 45 человек, которые провели по несколько месяцев в тюрьмах за преступления, которых не совершали.

Реакция компании

Как пишут СМИ, почтовая служба до последнего не признавала проблем с Horizon, хотя на самом деле руководство и юридический отдел уже давно были в курсе ситуации. Теперь же компания обещает заменить софт и просит помощи у правительства Великобритании, чтобы рассчитаться со всеми компенсациями за два десятилетия ложных обвинений в хищениях.

О том, предъявили ли кому-либо обвинения по этому делу, не сообщается.

На историю уже отреагировал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он назвал ситуацию "ужасной несправедливостью" и пообещал, что подобное не должно повториться в будущем.