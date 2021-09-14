Презентация Apple 14 сентября 2021: текстовая онлайн-трансляция мероприятия

20:00

Во вторник вечером, в 20:00 по киевскому времени, Apple представит новые продукты, среди которых новый iPhone 13 и другие устройства. Редакция Техно 24 ведет текстовую онлайн трансляцию мероприятия и вовремя информирует о презентованных новинках.