Презентация Apple 14 сентября 2021: текстовая онлайн-трансляция мероприятия

14 сентября 2021 , 20:00
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Источник:

24 канал

Во вторник вечером, в 20:00 по киевскому времени, Apple представит новые продукты, среди которых новый iPhone 13 и другие устройства. Редакция Техно 24 ведет текстовую онлайн трансляцию мероприятия и вовремя информирует о презентованных новинках.

Редакция Техно 24 проводит онлайн-трансляцию презентации Apple 2021. Предлагаем вам вместе следить за этим увлекательным зрелищем. Так вы не пропустите ничего интересного и сможете смотреть презентацию Apple, где бы ни находились.

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Видео трансляция презентации Apple:

 

На первой осенней презентации Apple ожидается анонс смартфонов iPhone 13, умных часов Apple Watch Series 7 и наушников AirPods 3.

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Автор: Михайло Года