Презентация Apple 14 сентября 2021: текстовая онлайн-трансляция мероприятия
14 сентября 2021 , 20:00Читати новину українською
Источник:24 канал
Во вторник вечером, в 20:00 по киевскому времени, Apple представит новые продукты, среди которых новый iPhone 13 и другие устройства. Редакция Техно 24 ведет текстовую онлайн трансляцию мероприятия и вовремя информирует о презентованных новинках.
Редакция Техно 24 проводит онлайн-трансляцию презентации Apple 2021. Предлагаем вам вместе следить за этим увлекательным зрелищем. Так вы не пропустите ничего интересного и сможете смотреть презентацию Apple, где бы ни находились.
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Видео трансляция презентации Apple:
На первой осенней презентации Apple ожидается анонс смартфонов iPhone 13, умных часов Apple Watch Series 7 и наушников AirPods 3.
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