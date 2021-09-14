Какие гаджеты Apple покажет на первой презентации 2021

Во вторник в 20:00 по киевскому времени Apple проведет презентацию новых продуктов под лозунгом California streaming (Калифорния передает). Пользователи с нетерпением ждали новый iPhone 13, однако кроме него компания подготовила еще несколько продуктов.

Редакция Техно 24 собрала всю известную информацию об устройствах, которые Apple может показать на презентации. Новые продукты, обновленные гаджеты и операционная система iOS – все детали ниже.

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Обновленная линейка смартфона iPhone 13

Конечно же, все неистово ждут новый iPhone 13 и другие смартфоны из обновленной линейки. Однако серьезных изменений пользователям ожидать не стоит, хотя кое-что все же изменится, как в дизайне, так и во внутреннем наполнении.

Как ни странно, одной из самых больших интриг остается название линейки новых iPhone. Все из-за суеверности относительно числа 13. Опрос показывает, что почти 74% пользователей действительно не готовы покупать устройство с числом 13 в названии.



iPhone 13 может получить совершенно другое название линейки / Фото LetsGoDigital

Что изменится в iPhone 13

Одним из нововведений в iPhone 13 должен оказаться увеличенный объем аккумулятора. В среднем прирост может составить примерно 15 – 20% от прежней емкости.

В то же время это не означает реальное увеличение времени автономной работы. Все из-за того, что в Pro версии устройства могут комплектоваться экранами с увеличенной до 90 – 120 Гц частотой обновления картинки, поэтому и затраты энергии увеличатся.

Стоит также ожидать прокачанные возможности для съемки фото и видео. Увеличится размер диафрагмы всех камер, добавятся новые интеллектуальные возможности.

Также по слухам известно, что новый iPhone получит уменьшенную "бровь" в верхней части экрана и обновленный дизайн.

Обновленные Apple Watch Series 7 с новым дизайном

Помимо iPhone 13 Apple также покажет обновленные смарт-часы Apple Watch Series 7.



На презентации покажут обновленные Apple Watch Series 7 / Иллюстративное фото

Что известно о новых Apple Watch Series 7

Часы должны получить новый датчик-глюкометр, предназначенный для измерения уровня сахара в крови.

Впервые со времен Series 4 умные часы от Apple поменяют свою форму и дизайн с закругленными углами.

Пользователи ожидают, что Apple Watch Series 7 получат более узкие рамки вокруг экрана, как в том же iPhone 12.

В целом ожидать больших изменений в возможностях новой версии умных часов от Apple не стоит. Скорее всего это будет эволюционное продолжение серии.

AirPods 3 – новые беспроводные наушники

Apple также может порадовать фанатов новыми полностью беспроводными наушниками. Речь об AirPods 3, которые пользователи ждут уже давно.

Судя по слухам, производство долгожданной новой модели стартовало именно в августе 2021 года, хотя до этого ходили слухи о презентации новинки в первой половине 2021 года. Скорее всего, сроки растянулись из-за последствий пандемии COVID-19.



На презентации могут показать AirPods 3-го поколения / Иллюстративное фото

AirPods 3-го поколения должны стать чем-то средним между актуальными AirPods Pro и AirPods 2. У них будут съемные амбушюры и внутриканальная конструкция, которые обеспечат хорошую пассивную шумоизоляцию. Активную ждать не стоит.

Другие устройства, которые могут показать на презентации

Кроме вышеуказанных гаджетов Apple также может показать и другие свои обновленные устройства. В то же время отметим, что это лишь первая из трех запланированных осенних презентаций Apple, поэтому другие устройства могут быть анонсированы в октябре или ноябре, или и вовсе не будут анонсированы в 2021 году.