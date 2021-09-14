Редакция Техно 24 собрала всю известную информацию об устройствах, которые Apple может показать на презентации. Новые продукты, обновленные гаджеты и операционная система iOS – все детали ниже.

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Обновленная линейка смартфона iPhone 13

Конечно же, все неистово ждут новый iPhone 13 и другие смартфоны из обновленной линейки. Однако серьезных изменений пользователям ожидать не стоит, хотя кое-что все же изменится, как в дизайне, так и во внутреннем наполнении.

Как ни странно, одной из самых больших интриг остается название линейки новых iPhone. Все из-за суеверности относительно числа 13. Опрос показывает, что почти 74% пользователей действительно не готовы покупать устройство с числом 13 в названии.



iPhone 13 может получить совершенно другое название линейки / Фото LetsGoDigital

Что изменится в iPhone 13

Одним из нововведений в iPhone 13 должен оказаться увеличенный объем аккумулятора. В среднем прирост может составить примерно 15 – 20% от прежней емкости.

В то же время это не означает реальное увеличение времени автономной работы. Все из-за того, что в Pro версии устройства могут комплектоваться экранами с увеличенной до 90 – 120 Гц частотой обновления картинки, поэтому и затраты энергии увеличатся.

Стоит также ожидать прокачанные возможности для съемки фото и видео. Увеличится размер диафрагмы всех камер, добавятся новые интеллектуальные возможности.

Также по слухам известно, что новый iPhone получит уменьшенную "бровь" в верхней части экрана и обновленный дизайн.

Обновленные Apple Watch Series 7 с новым дизайном

Помимо iPhone 13 Apple также покажет обновленные смарт-часы Apple Watch Series 7.



На презентации покажут обновленные Apple Watch Series 7 / Иллюстративное фото

Что известно о новых Apple Watch Series 7

Часы должны получить новый датчик-глюкометр, предназначенный для измерения уровня сахара в крови.

Впервые со времен Series 4 умные часы от Apple поменяют свою форму и дизайн с закругленными углами.

Пользователи ожидают, что Apple Watch Series 7 получат более узкие рамки вокруг экрана, как в том же iPhone 12.

В целом ожидать больших изменений в возможностях новой версии умных часов от Apple не стоит. Скорее всего это будет эволюционное продолжение серии.

AirPods 3 – новые беспроводные наушники

Apple также может порадовать фанатов новыми полностью беспроводными наушниками. Речь об AirPods 3, которые пользователи ждут уже давно.

Судя по слухам, производство долгожданной новой модели стартовало именно в августе 2021 года, хотя до этого ходили слухи о презентации новинки в первой половине 2021 года. Скорее всего, сроки растянулись из-за последствий пандемии COVID-19.



На презентации могут показать AirPods 3-го поколения / Иллюстративное фото

AirPods 3-го поколения должны стать чем-то средним между актуальными AirPods Pro и AirPods 2. У них будут съемные амбушюры и внутриканальная конструкция, которые обеспечат хорошую пассивную шумоизоляцию. Активную ждать не стоит.

Другие устройства, которые могут показать на презентации

Кроме вышеуказанных гаджетов Apple также может показать и другие свои обновленные устройства. В то же время отметим, что это лишь первая из трех запланированных осенних презентаций Apple, поэтому другие устройства могут быть анонсированы в октябре или ноябре, или и вовсе не будут анонсированы в 2021 году.