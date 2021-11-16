В случае любого конфликта наличие спутника у врага – это опасное его преимущество. Благодаря спутникам можно эффективно вести коммуникацию и отслеживать пуски ракет, передвижения живой силы, техники и кораблей. Поэтому не удивительно, что "сильные мира сего" начали искать методы, которые бы позволили уничтожить или временно вывести из строя любой спутник потенциального врага.

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Глушитель Counter-Communications Systems (CCS) Block 10.2 / Фото Space News

Методы борьбы со спутниками

Но если, например, Китай хочет взорвать вражеские космические объекты, в США думают иначе – там планируют глушить связь. Такой подход "космического доминирования" должен быть даже эффективнее ракет. Дело в том, что сегодня многие спутники становятся все меньше, превращаясь в так называемые "кубсаты". Они небольшие, легкие и требуют меньше времени на построение. Размер и вес – это преимущество, ведь можно одним запуском, например, Falcon 9, отправить огромное количество таких аппаратов. Против "созвездия" маленьких спутников ракета точно не будет эффективным оружием. Тем более, что взрыв засорит орбиту и может вызвать эффект Кесслера.

Поэтому Космические силы США будут использовать глушитель Counter-Communications Systems (CCS) Block 10.2, который они называют "первым наступательным оружием". Система разработана компанией L3Harris, предназначена для ведения радиоэлектронной борьбы и позволит США "доминировать в электромагнитном спектре". Ранее компания L3Harris разработала эту систему, потратив 284 миллиона долларов. Недавно компания выиграла новый контракт на сумму 125 миллионов долларов на постройку 16 блоков CCS, которые будут развернуты как на территории США, так и за пределами страны.

Сама система засекречена, поэтому полные ее возможности неизвестны. Заявлено, что она глушит связь спутника с центром в большом диапазоне частот. Таким образом спутник лишь временно выходит из строя, но этого может быть достаточно для получения преимущества в гипотетическом конфликте. Также возможна ситуация, что после длительного прерывания связи со спутником, тот не сможет восстановить ориентацию и надолго выйдет из строя.