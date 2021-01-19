Киберполиция задержала мужчину, обвиняемого в нарушении интеллектуальной собственности. Он проводил "незаконные трансляции фильмов и сериалов без согласия правообладателей".

О каких именно онлайн-кинотеатрах идет речь (очевидно, что они прекратили работу) в киберполиции не уточнили.

Интересно Цифра дня: киберполиция получила 30 тысяч обращений о мошенничестве в интернете

Что известно о хакере

Задержанным хакером является 26-летний житель Ивано-Франковска. Именно он, говорят в полиции, нарушил авторские права 4 иностранных кинокомпаний. В результате эти компании понесли убытки на 2,5 миллиона гривен убытков.

Полиция уже провела обыски в доме подозреваемого. В результате изъяли компьютерную технику, которая была использована для противоправной деятельности. Ее передали для проведения соответствующих экспертных исследований.

Что грозит парню

Полиция уже открыла уголовное производство в части о нарушении авторского права. Следовательно, задержанному грозит до 2 лет тюрьмы. Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения фигуранту.