Ракета "Союз-2.1а" осуществила успешный запуск с космодрома Байконур и вывела на околоземную орбиту 38 космических аппаратов. Один из них – спутник ELSA-d, разработанный японской компанией Astroscale. Аппарат предназначен для уборки космического мусора.

Вместе с космическим уборщиком на орбиту также вывели спутник-демонстратор, который будет играть роль космического мусора. ELSA-d оснащен магнитным захватом, с помощью которого он сможет ловить космические объекты. Аппарат способен сводить с орбиты и повторно выводить на орбиту объекты или переводить их в пассивный режим.

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Демонстрация работы космического уборщика

В течение ближайших месяцев Astroscale планирует провести несколько циклов стыковки и расстыковки ELSA-d со спутником-демонстратором с помощью магнитного захвата. Задача миссии – продемонстрировать эффективность базовых технологий, необходимых для отслеживания и сближения с объектами космического мусора для их дальнейшей утилизации. Компания планирует предлагать свои услуги по удалению космического мусора операторам спутниковой связи.

Проблема засорения околоземного пространства с каждым годом становится все острее, поскольку космический мусор несет существенную опасность для спутников, а также для грузовых и пилотируемых кораблей. По подсчетам специалистов, на орбите Земли находится около 8000 метрических тонн космического мусора в виде более 500 тысяч частей разного размера. Около 26 тысяч из них размером около 30 см и все они движутся с очень высокой скоростью.



Космический уборщик ELSA-d и имитатор мусора / Скриншот

При столкновении такого объекта с космическим аппаратом последний будет уничтожен, впоследствии увеличив количество космического мусора на орбите. Из-за опасности столкновения с подобного рода объектами несколько раз приходилось менять высоту орбиты Международной космической станции.

Поскольку такие компании, как SpaceX и Amazon планируют развернуть на околоземной орбите многотысячные спутниковые созвездия, услуги по утилизации поврежденных или тех, что отработали свой запланированный срок спутников могут стать очень востребованными уже в самое ближайшее время.