На орбите взорвался старый метеорологический спутник США
Выведен из эксплуатации американский метеорологический спутник взорвался на орбите после чего образовалось немало космического мусора. Пока не ясно, какую угрозу могут представлять разлетевшиеся после взрыва объекты.
Источник:NASA
Об инциденте проинформировала 18-е подразделение контроля космического пространства ВВС США.
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Подразделение подтвердило разрушение NOAA 17 10 марта. Сейчас отслеживается 16 связанных с этим обломков – нет признака, что это было вызвано столкновением (с другим объектом),
– говорится в сообщении.
Что известно о метеорологическом спутнике, который взорвался на орбите
Аппарат был выведен в космос в июне 2002 года, а его эксплуатация завершилась в апреле 2013. Его оператором была Национальная информационная служба по космическим данным об окружающей среде, что входит в состав Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).
Подготовка метеорологического спутника NOAA-17 / Фото NASA
Известно, что до взрыва спутник находился на орбите с минимальной высотой 800 километров и максимальной высотой 817 километров. Насколько далеко разлетелись 16 обломков, не уточняется.
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