Выведен из эксплуатации американский метеорологический спутник взорвался на орбите после чего образовалось немало космического мусора. Пока не ясно, какую угрозу могут представлять разлетевшиеся после взрыва объекты.

Об инциденте проинформировала 18-е подразделение контроля космического пространства ВВС США.

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Подразделение подтвердило разрушение NOAA 17 10 марта. Сейчас отслеживается 16 связанных с этим обломков – нет признака, что это было вызвано столкновением (с другим объектом),

– говорится в сообщении.

Что известно о метеорологическом спутнике, который взорвался на орбите

Аппарат был выведен в космос в июне 2002 года, а его эксплуатация завершилась в апреле 2013. Его оператором была Национальная информационная служба по космическим данным об окружающей среде, что входит в состав Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).

Подготовка метеорологического спутника NOAA-17 / Фото NASA

Известно, что до взрыва спутник находился на орбите с минимальной высотой 800 километров и максимальной высотой 817 километров. Насколько далеко разлетелись 16 обломков, не уточняется.