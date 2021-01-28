Французский стартап ThrustMe провел первые орбитальные испытания инновационного электрического двигателя на йоде. Команда доказала способность изменения орбиты малого спутника CubeSat. Такая система позволяет быстро изменять высоту, избегая столкновений и сокращая и так уже достаточно большое количество космического мусора.

Источник: Space News

Первый электрический двигатель на йоде NPT30-I2-1U был установлен на малом спутнике CubeSat 12U. Он был отправлен на орбиту на борту ракеты Chang Zheng-6 еще в ноябре. Несколько недель ушло на ввод в эксплуатацию, после чего двигатель был запущен два раза на 90 минут. Результаты работы привели к изменению высоты орбиты на 700 метров.

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Что это дает космической отрасли

По словам представителей компании ThrustMe, результаты испытаний доказали эффективность йода в качестве топлива для электрического двигателя и стали шагом навстречу коммерциализации системы. К ее преимуществам относится ускоренная смена орбиты и быстрый вход в атмосферу отработанных аппаратов. Это позволяет снизить количество космического мусора на низкой околоземной орбите.

Проблема космического мусора

По оценкам Европейского космического агентства, на январь 2021 года на орбите Земли находится более 34 тысяч обломков размером более 10 см и 900 тысяч объектов от 1 до 10 см. Вращаясь со скоростью несколько километров в секунду, даже небольшой фрагмент может стать угрозой для космического корабля или МКС.

Как считают в ThrustMe, использование йодного топлива – это прорыв для спутниковой промышленности. Он позволяет доставлять клиентам полностью заправленные двигательные установки, а также значительно упростить и ускорить процесс интеграции спутников.

Большинство современных спутников используют дорогое ксеноновое или криптоновое топливо, которое требует хранения под давлением. В отличие от них твердый йод при нагревании становится газом, минуя фазу жидкости.

ThrustMe собираются провести в ближайшем будущем еще несколько испытаний.