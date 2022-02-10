На орбите может стать тесно: NASA обеспокоено планами SpaceX по запуску 30 000 спутников

Космическое агентство NASA официально выразило беспокойство в связи с планом компании SpaceX вывести на орбиту 30 000 спутников Starlink. Ранее Илон Маск получил от NASA разрешение на эксплуатацию 12 000 спутников, но ему нужно больше.

Глава SpaceX просит одобрить создание группировки второго поколения значительно большей численности интернет-спутников. В то же время не одна SpaceX собирается вывести на орбиту ряд спутников, поэтому уже совсем скоро на орбите может стать тесно.

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NASA испытывает беспокойство в связи с потенциальным значительным ростом частоты пересечения траекторий и возможным воздействием на научные и пилотируемые миссии NASA,

– отметило агентство в письме Федеральной комиссии связи США.

В агентстве отметили, что сегодня на орбите отслеживается лишь 25 000 объектов, и около 6 100 – на высоте до 600 километров. Экспансия второго поколения спутников SpaceX "более чем вдвое увеличит количество объектов на орбите, а количество объектов на высоте до 600 километров увеличится более чем в пять раз".

По словам представителя Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Джонатана Макдауэлла, астрономы обеспокоены тем, что большое количество спутников помешает наблюдениям. Для того чтобы выводить на орбиту десятки тысяч спутников, стоит сначала посмотреть, что будет с несколькими тысячами.

Сейчас на орбите находится более 2 000 спутников Starlink, и некоторые астрономы утверждают, что они уже мешают наблюдению.

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Не только SpaceX

Как мы уже отмечали, не только компания Маска планирует заполонить орбиту интернет-спутниками. Amazon намерен потратить как минимум 10 миллиардов долларов на 3 236 аналогичных спутников в рамках программы Project Kuiper.

Кроме того, на орбиту также выводятся спутники в рамках проекта OneWeb. Хотя их количество существенно меньше, но в целом на орбите насобирается немалое количество сателлитов.