Глава SpaceX просит одобрить создание группировки второго поколения значительно большей численности интернет-спутников. В то же время не одна SpaceX собирается вывести на орбиту ряд спутников, поэтому уже совсем скоро на орбите может стать тесно.
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NASA испытывает беспокойство в связи с потенциальным значительным ростом частоты пересечения траекторий и возможным воздействием на научные и пилотируемые миссии NASA,
– отметило агентство в письме Федеральной комиссии связи США.
В агентстве отметили, что сегодня на орбите отслеживается лишь 25 000 объектов, и около 6 100 – на высоте до 600 километров. Экспансия второго поколения спутников SpaceX "более чем вдвое увеличит количество объектов на орбите, а количество объектов на высоте до 600 километров увеличится более чем в пять раз".
По словам представителя Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Джонатана Макдауэлла, астрономы обеспокоены тем, что большое количество спутников помешает наблюдениям. Для того чтобы выводить на орбиту десятки тысяч спутников, стоит сначала посмотреть, что будет с несколькими тысячами.
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Не только SpaceX
Как мы уже отмечали, не только компания Маска планирует заполонить орбиту интернет-спутниками. Amazon намерен потратить как минимум 10 миллиардов долларов на 3 236 аналогичных спутников в рамках программы Project Kuiper.
Кроме того, на орбиту также выводятся спутники в рамках проекта OneWeb. Хотя их количество существенно меньше, но в целом на орбите насобирается немалое количество сателлитов.