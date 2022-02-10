Глава SpaceX просит одобрить создание группировки второго поколения значительно большей численности интернет-спутников. В то же время не одна SpaceX собирается вывести на орбиту ряд спутников, поэтому уже совсем скоро на орбите может стать тесно.

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NASA испытывает беспокойство в связи с потенциальным значительным ростом частоты пересечения траекторий и возможным воздействием на научные и пилотируемые миссии NASA,

– отметило агентство в письме Федеральной комиссии связи США.

В агентстве отметили, что сегодня на орбите отслеживается лишь 25 000 объектов, и около 6 100 – на высоте до 600 километров. Экспансия второго поколения спутников SpaceX "более чем вдвое увеличит количество объектов на орбите, а количество объектов на высоте до 600 километров увеличится более чем в пять раз".

По словам представителя Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Джонатана Макдауэлла, астрономы обеспокоены тем, что большое количество спутников помешает наблюдениям. Для того чтобы выводить на орбиту десятки тысяч спутников, стоит сначала посмотреть, что будет с несколькими тысячами.

Справка! Сейчас на орбите находится более 2 000 спутников Starlink, и некоторые астрономы утверждают, что они уже мешают наблюдению.

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Не только SpaceX

Как мы уже отмечали, не только компания Маска планирует заполонить орбиту интернет-спутниками. Amazon намерен потратить как минимум 10 миллиардов долларов на 3 236 аналогичных спутников в рамках программы Project Kuiper.

Кроме того, на орбиту также выводятся спутники в рамках проекта OneWeb. Хотя их количество существенно меньше, но в целом на орбите насобирается немалое количество сателлитов.