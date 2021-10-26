"Орбитальный тренд": компания Джеффа Безоса тоже собирается строить орбитальную станцию

В последние годы все больше компаний начинают говорить о собственных космических станциях. Своеобразный "орбитальный тренд" происходит с подачи NASA, ведь организация переориентируется на лунную орбиту, но одновременно не планирует покидать низкую околоземную. Для этого NASA побуждает частные компании создавать собственные орбитальные станции, которые заменят МКС.

Международная космическая станция, вероятно, доживает свой последний десяток лет. Параллельно с этим состоялся вывод на орбиту Китайской национальной космической станции и заявление России о планах запустить свою орбитальную станцию на полярную орбиту. NASA с партнерами постепенно переориентируются на Луну и создание орбитальной станции Gateway на гало-орбите возле спутника. Поэтому американское космическое агентство решило поощрить частные компании, чтобы они заняли их место и заменили собственными "продуктами" Международную космическую станцию.

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Концепция орбитальной станции от Blue Origin: смотреть видео

"Орбитальный тренд"

Вероятно, первой частной компанией с реалистичными планами построения собственной космической станции стала Axiom Space. Компания планирует начать с построения дополнительных модулей для МКС, которые позже отсоединятся и станут самостоятельной частной орбитальной станцией.

Также недавно о планах построения орбитальной космической станции рассказала новая команда в составе Nanoracks, Voyager Space и Lockheed Martin. Космическая станция Starlab будет выведена на орбиту одним запуском в 2027 году, если все пойдет согласно плану.

Теперь свои намерения освоить низкую околоземную орбиту озвучила и компания миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin.

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"Орбитальный риф"

Станция Axiom Space и Starlab от Nanoracks должны обеспечить присутствие США на низкой околоземной орбите. Туда будут летать туристы, там же будут проводиться исследования и, вероятно, будут тренироваться астронавты.

Blue Origin в этой категории не отличается – их станция Orbital Reef будет выполнять все те же функции. Интересной выглядит кооперация компаний:

Blue Origin будет лидером проекта и обеспечит наличие ракеты-носителя New Glenn.

Boeing предоставит для эксплуатации свой пилотируемый космический корабль Starliner, который будет возить экипаж.

Sierra Space обеспечит доставку грузов благодаря своему космическому челноку Dream Chaser. Космоплан можно будет использовать для пилотируемых полетов.

Genesis разработает и построит что-то вроде небольшого индивидуального космического корабля, которым можно будет воспользоваться для полетов неподалеку от станции.

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Также некоторые участники проекта разделят между собой обязанности построения самой станции:

Blue Origin займется построением крупных модулей будущей космической станции, которые будут выводиться ракетой New Glenn.

Sierra Space обеспечит построение жилых модулей LIFE (Large Integrated Flexible Environment) и узловых модулей станции.

Boeing будет заниматься техническим обслуживанием и обеспечит научные модули для Orbital Reef.

Заявляется, что на космической станции будут в наличии все удобства для посетителей. Общий объем будет достигать 830 кубических метров, что немного меньше, чем на МКС, но значительно больше, чем, например, на Starlab. Orbital Reef будет вмещать 10 членов экипажа. Развертывание станции на орбите планируется в 2025 – 2030 годах.

Интересно то, что у Blue Origin пока нет заявленной многоразовой ракеты New Glenn. Так же космические корабли Dream Chaser и Starliner не выполняют регулярных рейсов. Ситуация с последним вообще достаточно негативная, ведь запланированные запуски к МКС пришлось отложить из-за ряда проблем.

Также следует отметить, что заинтересованность Blue Origin к построению собственной космической станции достаточно ожидаема. Джефф Безос, в противовес Илону Маску, видит будущее не в колонизации, например, Марса, а в построении гигантских космических станций.