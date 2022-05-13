Опубликовано первое в истории фото сверхмассивной черной дыры в центре Млечного пути

Астрономы Европейской Южной Обсерватории показали первое изображение сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики. Предположения о существовании появились еще в конце XX века.

Ученые более трех лет наблюдали за сверхмассивной черной дырой Стрелец А* в центре нашей галактики. Обсерваториями Event Horizon Telescope (Телескоп горизонта событий) по всему миру было сделано много изображений объекта, которые затем объединили в одно.

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Черная дыра

Объект находится в 27 тысячах световых лет от Солнца и равен четырем миллионам масс нашей звезды.

Вычислить это удалось благодаря отслеживанию орбит звезд и газовых облаков, вращающихся вокруг центра Млечного Пути.

За эти расчеты учёные получили Нобелевскую премию по физике в 2020 году.

Кстати, эта же команда ученых в 2019 году сделала первое в истории изображение черной дыры в центре M87. Однако Стрелец A* является более сложной целью: она составляет менее одной тысячной массы и размера дыры М87 и развивается в тысячу раз быстрее: черная дыра M87 почти не двигается в течение недели наблюдения, но Стрелец А* меняет свой вид каждые пять минут.

Задача специалистов заключалась в том, чтобы отделить то, что меняется, от того, что остается неизменным, — и таким образом очертить структуру, лежащую в основе черной дыры, от движущейся в ней материи.

Изображение удалось получить благодаря синхронизации работы телескопов, расположенных на разных континентах, с помощью атомных часов и использования суперкомпьютеров для обработки данных. Все эти телескопы являются частью проекта Телескопа горизонта событий.

Для получения снимков телескопы записали около шести тысяч терабайтов данных.

В результате невероятной работы коллаборации EHT, у нас наконец-то есть долгожданное изображение Sgr A*, что дает первое визуальное подтверждение наличия черной дыры в нашем галактическом центре. Sgr A — вторая черная дыра, полученная EHT, первой из которых является M87*, расположенная в центре галактики М87,

– говорится в сообщении ученых, опубликованном в блоге ESO.

К сожалению, мы не можем увидеть самую черную дыру, поскольку она абсолютно черная, но светящийся вокруг нее газ дает о себе знать: темная центральная область окружена яркой структурой, похожей на кольцо. Новый снимок фиксирует свет, искривленный мощной гравитацией черной дыры.



Изображение черной дыры в центре Млечного пути / Фото Event Horizon Telescope