В каталог вошел 541 объект в 464-х звездных системах. Все объекты находятся в радиусе 10 парсек от Солнца. Благодаря проведенному исследованию удалось уточнить координаты объектов, спектральные классы звезд и направления их движения.
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Окрестности Солнца / Фото Galaxy Map
Какие бъекты вошли в каталог
По спектральным классам распределение следующее:
- 4 звезды спектрального класса А;
- 8 – класса F;
- 18 – класса G (к такому же классу относится и наше Солнце);
- 38 – класса K (оранжевые карлики);
- 249 – класса M (красные карлики);
- 20 – белые карлики;
- 86 – коричневые карлики;
- 77 – подтвержденные экзопланеты;
- 41 – спектр не удалось определить.
По количеству объектов по системам распределение таково:
- 245 систем имеют только один компонент;
- 70 – два;
- 19 – три;
- 3 – четыре;
- 2 – пять компонентов.