В каталог вошел 541 объект в 464-х звездных системах. Все объекты находятся в радиусе 10 парсек от Солнца. Благодаря проведенному исследованию удалось уточнить координаты объектов, спектральные классы звезд и направления их движения.

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Околиці Сонця
Окрестности Солнца / Фото Galaxy Map

Какие бъекты вошли в каталог

По спектральным классам распределение следующее:

  • 4 звезды спектрального класса А;
  • 8 – класса F;
  • 18 – класса G (к такому же классу относится и наше Солнце);
  • 38 – класса K (оранжевые карлики);
  • 249 – класса M (красные карлики);
  • 20 – белые карлики;
  • 86 – коричневые карлики;
  • 77 – подтвержденные экзопланеты;
  • 41 – спектр не удалось определить.

По количеству объектов по системам распределение таково:

  • 245 систем имеют только один компонент;
  • 70 – два;
  • 19 – три;
  • 3 – четыре;
  • 2 – пять компонентов.