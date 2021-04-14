Так, блок основной камеры iPhone 13 Pro расположен таким же образом, как и у предшественника. Правда, сам блок стал немного больше, поэтому можно предположить, Apple может использовать большие датчики изображения.

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Еще одно незначительное отличие – меньший вырез вверху экрана. Интересно, что прорези громкоговорителя сместили вверх, под рамку.

По слухам, iPhone 13 Pro получит экран такой же диагонали 6,1 дюйма. Габариты новинки составят 146,7 х 71,5 х 7,6 мм, поэтому он будет немного толще предшественника. Возможно, производитель увеличит аккумулятор и поэтому нужно будет увеличить для него место.

Так может выглядеть iPhone 13 Pro / Фото 91mobiles

Все смартфоны линейки iPhone 13 должны получить экраны, созданные по технологии LTPO, с кадровой частотой 120 Гц. Также здесь будет новая однокристальная платформа A15 Bionic. Кроме улучшения параметров камеры можно ожидать версию с терабайтом встроенной памяти.