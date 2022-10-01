Маск спрогнозировал, что продемонстрированный прототип в будущем может стоить менее 20 000 долларов. Впоследствии во время сессии вопросов и ответов Маск объяснил, что Tesla очень хорошо умеет создавать искусственный интеллект и исполнительные механизмы, необходимые для робототехники, на основе опыта производства приводных агрегатов для электромобилей.

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Также Маск добавил, что опыт компании поможет ей запустить в производство полноценных роботов и начать процесс тестирования на своих заводах.

Цель – массовый рынок

Глава Tesla ранее отмечал и еще раз подтвердил, что Optimus ориентирован на массовый рынок и это считывается по его дизайну и функциям.

На сцене продемонстрировали Optimus в "голом" состоянии, Tesla называет его Bumble C. Робот смог пройти вперед и совершить танцевальное движение. После этого компания показала несколько видеороликов, где робот выполняет другие задачи, например собирает коробки.



Робот Tesla Optimus / Фото Tesla

Затем команда Tesla представила еще один прототип, демонстрирующий "очень близкую к производственной" версию Optimus с полностью собранным, но не полностью функциональным корпусом – он стоял на подставке и махал аудитории, показывая диапазон движений запястья и кисти. Маск подчеркнул, что это устройство уже содержит приводы, аккумуляторную батарею и все остальное, но "не совсем готово к самостоятельному передвижению".

Он содержит аккумуляторную батарею емкостью 2,3 кВтч, работает на базе SoC Tesla и имеет связь Wi-Fi и LTE. Демонстрации были сосредоточены на рассмотрении работающих суставов, таких как кисти, запястья и колени, и показали, как система обрабатывает данные для каждого сустава, а затем ищет общие зоны в каждой конструкции, чтобы найти метод, который использует только шесть различных приводов.

Tesla Optimus на сцене: смотрите видео

Человекоподобные руки – это "биологически вдохновенный дизайн", который, по словам инженеров, сделает их более пригодными для поднятия предметов разных форм и размеров, удержания сумки из 20 предметов и "точного увлечения" мелких деталей.

Программное обеспечение автопилота Tesla было перенесено с автомобилей на бота и переоборудовано для работы в новом корпусе и среде. Tesla снимала движения людей, выполняющих реальные задачи, например поднимают коробку, а затем, используя обратную кинематику, и повторяла эти движения с помощью Optimus.

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Предстоящие программы, которые сможет выполнять робот, могут включать:

приготовление еды,

садоводство,

помощь на дому (выполнение рутинных задач),

покупки и прочее.

Маск отметил, что производство может начаться уже в следующем году.