Казалось бы, какая разница, где разжигать костер в пещере? Разница, конечно есть, если человек не хочет умереть от удушья. Современные расчеты показывают, что оптимальное место расположения костра, с точки зрения безопасности и комфорта, – это задняя часть пещеры. Но наши предки примерно 170 тысяч лет назад считали иначе и оказались правы.

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Оптимальное местоположение костра в пещере с точки зрения безопасности / Фото Scientific Reports

Какое место для костра в пещере выбирали наши далекие предки

Научная группа разработала специальную программу, которая моделирует циркуляцию воздуха в пещерах и симулирует распространение и движение дыма. Проведя многочисленные исследования с использованием этой программы, ученые пришли к выводу, что оптимальное место расположения очага в пещере – это ее задняя часть. Дело в том, что при таком расположении холодный воздух попадал в пещеру, проходя ее низом. Дым же поднимался вверх и двигался к выходу. Это бы гарантировало безопасность и комфорт, ведь внутри пещеры не скапливались бы опасные газы. Очевидно, что худшим местом для костра был бы вход в пещеру – дым тогда бы затягивало в середину.

Исследуя пещеру Лазарет близ Ниццы, Франция, ученые обнаружили, что 150 – 170 тысяч лет назад наши предки также заботились о своей безопасности. Но костры они жгли не в задней части пещеры, а выбирали место, которое было для них оптимальным – центр грота.

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Почему древние люди выбирали центральную часть пещеры?

Расположение костра в задней части способствует меньшей задымленности помещения. Но пещерные люди думали не только об этом. У них было множество других повседневных забот: готовка еды, обработка материалов, обустройство удобного места для сна и работы, обустройство места для досуга и так далее. А потому жечь костры бог весть где в пещере для них было не удобно.

Это удалось понять, когда ученые применили программу моделирования циркуляции воздуха и дыма конкретно, воссоздав условия пещеры Лазарет. Компьютерное моделирование указало на оптимальный участок для костра в центре пещеры, которая имела площадь 25 квадратных метров и именно там жгли костер древние люди. Как видим, им для определения места не нужны были высокие технологии.

В связи с расположения очага, пещера, вероятно, была больше задымлена – в соответствии с программой моделирования, встречались даже "красные зоны", где находиться было практически нереально из-за высокой задымленности. Но главное то, что это удовлетворяло потребность пещерных людей и помогало им лучше организовать окружающее пространство.