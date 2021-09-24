Оптические кабели окутали планету: на 3D-карте показали подводную сеть

Ученый и разработчик программного обеспечения для визуализации Тайлер Морган-Уолл создал 3D-рендер, на котором показал сеть подводных оптоволоконных кабелей, которые окутывают нашу планету. Результат впечатляет.

По всей планете проложены тысячи коммуникационных кабелей. 426 из них проходят по океанскому дну, соединяя континенты и позволяя нам пользоваться интернетом и другими технологиями связи. Именно их и решили изобразить на 3D-рендере.

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3D-карта

Единственный континент, к которому не проложено ни одного кабеля – Антарктида.

Визуализация создана с помощью пакета GeoJSON с открытым кодом для трассировки лучей и визуализации.

Пользователи быстро нашли ошибку на видео автора. Оказалось, что планета у него вращается в неправильную сторону. Визуализацию уже переработали. Однако в оригинальном твите остался первоначальный вариант. На суть это, конечно же, никак не повлияло.

Морган-Уолл опубликовал исходный код программы, чтобы им мог воспользоваться любой для создания таких визуализаций. Пользователи в комментариях отметили, что хотели бы также показать сети газовых и нефтяных труб.

Первые кабели, хоть и не из оптоволокна, были проложены еще в середине XIX века. Их использовали для передачи телеграфных данных. Последующие поколения обеспечивали телефонную связь, затем трафик данных.

Сегодня 99 процентов трафика между континентами происходит по подводным кабелям. Общая их протяженность – более 1,3 миллиона километров.