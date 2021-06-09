Oppo работает над этой идеей с 2018 года. Первую заявку на рассмотрение патентных регуляторов подавали еще три года назад. Позже добавили еще два документа в апреле этого года. Теперь компания получила официальное подтверждение регистрации прав на свою новинку и может приступить к реализации системы на потребительском рынке.

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Что известно

О сценарии применения технологии известно немного. В техническом документе Oppo указано, что новый подход позволит получать и передавать данные мозговой активности с устройства одного пользователя в устройство другого. То есть смартфоны и другие мобильные гаджеты будут выступать в качестве ретрансляторов, которые будут сканировать "мысли" владельца смартфона.

В апрельской заявке инженеры рассмотрели применение такой системы для развития сферы здравоохранения и управления сном – функция позволит отследить самочувствие организма, пока человек спит, чтобы в будущем лучше планировать время отдыха.

В последние годы Oppo уделяет все большее внимание мобильным устройствам с функциями для мониторинга здоровья. Например, последние, на данный момент, браслеты компании поставляются с оптическими датчиками для отслеживания уровня кислорода в крови и сердечного ритма.