Компания Oppo провела большую презентацию, в рамках которой презентовали новую линейку смартфонов F19 Pro, а также фирменный смарт-браслет Oppo Band Style. Сюдя из характеристик становится понятно, что новинка составит конкуренцию Xiaomi Mi Band 5.

Устройство получило 1,1-дюймовый цветной AMOLED-дисплей, который поддерживает 100% цветового пространства P3. Также корпус получит защиту от воды и пыли по стандарту 5ATM. Производитель заявляет, что с их девайсом смело можно плавать.

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Что еще интересного в Band Style

Девайс имеет пульсометр и датчик Sp02 для измерения уровня кислорода в крови. Кроме того, новинка поддерживает 12 спортивных режимов. Также Oppo Band Style поступит в продажу с 160 установленными циферблатами. Емкость аккумулятора составляет 100 мАч, его должно хватить на 12 дней работы.

Oppo Band Style / Фото oppo.com

Кстати, браслет, в отличие от многих подобных устройств, сделан из металла. Весит гаджет 10,3 грамма.

Цена

Oppo Band Style поступит в продажу 23 марта на рынке Индии. Рекомендованная стоимость – 41 доллар (1100 гривен).