Oppo представила специальную версию смартфона Reno8 Pro в стиле сериала "Дом Дракона"

Многие технологические компании практикуют коллаборации с известными кинофраншизами, выпуская свои устройства в оригинальном дизайне, связанном с фильмами, сериалами, играми. Китайская Oppo решила объединиться с каналом HBO.

Это лимитированная версия флагманского смартфона компании Reno8 Pro, который был анонсирован в мае 2022 года, а вышел в июне. Пока его можно предварительно заказать только в Индии, но компания еще не раскрыла цену девайса. О доступности других стран информации нет.

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Oppo Reno8 Pro House of the Dragon

Компания очень постаралась над этим комплектом – он буквально насквозь пропитан символикой хитового сериала.

В набор входят:

чехол, стилизованный под чешуйчатую кожу дракона Балериона, также известного под прозвищем "Черный Ужас",

поп-сокет (специальный держатель для смартфона, который крепится на его заднюю панель),

брелок с гербом дома Таргариенов,

золотое "драконье" яйцо,

уникальная скрепка для извлечения SIM-карты в форме головы дракона.



Oppo Reno8 Pro House of the Dragon / Фото Oppo



Oppo Reno8 Pro House of the Dragon / Фото Oppo



Oppo Reno8 Pro House of the Dragon / Фото Oppo Oppo Reno8 Pro House of the Dragon / Фото Oppo

Все это собрано в большой черной коробке с рисунком чешуи. В верхней ее части также есть свиток, однако что в нем написано, неизвестно. Вероятно, там содержится информация о коллаборации компаний и благодарности за покупку.



Oppo Reno8 Pro House of the Dragon / Фото Oppo Oppo Reno8 Pro House of the Dragon / Фото Oppo



Oppo Reno8 Pro House of the Dragon / Фото Oppo



Oppo Reno8 Pro House of the Dragon / Фото Oppo

Напомним, Oppo Reno8 Pro оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 герц, чипом MediaTek Dimensity 8100-Max, 12 гигабайтами оперативной и 256 гигабайтами встроенной памяти, а также тремя камерами на 50+8+2 мегапикселя, фронтальной на 8 мегапикселей и аккумулятором емкостью 4500 миллиампер-часов.