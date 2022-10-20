Это лимитированная версия флагманского смартфона компании Reno8 Pro, который был анонсирован в мае 2022 года, а вышел в июне. Пока его можно предварительно заказать только в Индии, но компания еще не раскрыла цену девайса. О доступности других стран информации нет.

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Oppo Reno8 Pro House of the Dragon

Компания очень постаралась над этим комплектом – он буквально насквозь пропитан символикой хитового сериала.

В набор входят:

  • чехол, стилизованный под чешуйчатую кожу дракона Балериона, также известного под прозвищем "Черный Ужас",
  • поп-сокет (специальный держатель для смартфона, который крепится на его заднюю панель),
  • брелок с гербом дома Таргариенов,
  • золотое "драконье" яйцо,
  • уникальная скрепка для извлечения SIM-карты в форме головы дракона.


Oppo Reno8 Pro House of the Dragon / Фото Oppo


Oppo Reno8 Pro House of the Dragon / Фото Oppo


Oppo Reno8 Pro House of the Dragon / Фото Oppo

Все это собрано в большой черной коробке с рисунком чешуи. В верхней ее части также есть свиток, однако что в нем написано, неизвестно. Вероятно, там содержится информация о коллаборации компаний и благодарности за покупку.


Oppo Reno8 Pro House of the Dragon / Фото Oppo


Oppo Reno8 Pro House of the Dragon / Фото Oppo


Oppo Reno8 Pro House of the Dragon / Фото Oppo