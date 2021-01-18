Компания Oppo провела в Индии презентацию своего нового флагманского смартфона Oppo Reno5 Pro 5G. Он получил матовое стекло, AMOLED-дисплей, а также поддержку быстрой зарядки – до 100% его можно зарядить за полчаса.

Конечно, новинка, как и большинство современник флагманов, имеет поддержку сети 5G. Также производитель сделал большой акцент на камерах.

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Камеры

Основная камера Oppo Reno5 Pro 5G получила 4 сенсора:

64 Мп основная камера,

2 Мп макромодуль,

8 Мп ультраширокоугольная камера,

2 Мп монохромный датчик.

Разрешение фронтальной камеры составляет 32 Мп. Она выполнена в виде выреза в верхнем левом углу дисплея.

Смартфон поддерживает систему AI Highlight Video на основе нейросети. Это алгоритм, который объединяет технологии Ultra Night Video и Live HDR разработки Oppo.

Флагман Oppo Reno5 Pro 5G / Фото oppo.com

Нейросеть анализирует окружение и при недостаточной освещенности программно повышает экспозицию таким образом, чтобы выделить все важные детали сцены. А если съемка проводится при ярком солнце, AI Highlight Video, наоборот, будет в отдельных зонах снижать экспозицию. Съемка видео производится в разрешении 4К.

Технические характеристики

Заднее стекло получило матовую текстуру и эффект перелива. Oppo Reno5 Pro 5G оснащен AMOLED-матрицей с диагональю 6,55 дюйма и разрешением 1080×2400 пикселей. Дисплей имеет частоту обновления 90 Гц.

В Reno5 Pro 5G встроен аккумулятор емкостью 4350 мАч с поддержкой протокола быстрой зарядки Oppo Super VOOC 2.0.

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Процессор – Mediatek Dimensity 1000+ создан за 7 нм техпроцессом. Mediatek Dimensity 1000+ включает в себя видеопроцессор Mali-G77.

Цена

На индийском рынке новинка стоит 523 доллара (14 600 гривен).