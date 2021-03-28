Китайская компания OPPO сегодня официально анонсировала смартфоны Reno5 и Renо5 Lite, оснащенные основной камерой на четыре модуля. Устройства уже доступны для предварительного заказа.

Аппараты оборудованы 6,43-дюймовым дисплеем формата Full HD+ с разрешением 2400x1080 точек. Частота обновления составляет 90 Гц у Reno5 и 60 Гц у Renо5 Lite.

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Другие характеристики серии Reno5

Старшая из двух новинок оснащена процессором Qualcomm Snapdragon 720G, младшая – чипом MediaTek Helio P95. Объем оперативной памяти у обоих 8 гигабайт. Флеш-накопитель также одинаков – 128 Гбайт. Расширить объем можно с помощью карты памяти.



Смартфоны серии Reno5 от OPPO / Фото OPPO

Камеры

Смартфон Reno5 может похвастаться 44-мегапиксельной фронтальной камерой. Основная имеет четыре матрицы: 64 + 8 + 2 + 2 миллиона пикселей. Поддерживается функция записи видео с двух ракурсов, которая позволяет снимать одновременно и основной, и фронтальной камерами.

Специальная система портретного видео Full Dimension Fusion (FDF), по словам производителя, позволит записывать четкие ролики в любых условиях, независимо от того, движется объект или стоит на месте. В условиях низкой освещенности на выручку придет режим Ultra Night.

Аппарат Renо5 Lite также оборудован квадрокамерой, но ее конфигурация несколько иная: 48 + 8 + 2 + 2 миллиона пикселей. Селфи-камера делает 32-мегапиксельные изображения.

Внешний вид Reno5 и Reno5 Lite / Фото OPPO

Питание и ОС

Аккумулятор в обеих моделях емкостью 4310 мА·ч. Разница между ними в том, что у Reno5 реализована быстрая подзарядка мощностью 50 Вт, а у версии Renо5 Lite – 30 Вт.

На смартфоны установлена оболочка ColorOS 11.1 на базе операционной системы Android 11.

Цена

Сейчас в Украине доступна лишь младшая модель Renо5 Lite по цене 9 999 гривен.