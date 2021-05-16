Корпус новинки выполнен в сером цвете, который, по словам вендора, навеян космическим пространством. Задняя поверхность изготовлена из непрозрачного стекла AG Glass с металлическим блеском, благодаря которому разработчики рассчитывали добиться сходства с текстурами примененных в космосе материалов.

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Марсианский Oppo Find X3 Pro Mars Exploration Edition

На тыльной стороне размещены надписи Mars 2021 и Utopia Planitia (равнина Утопия), именно в этой области Красной планеты совершил посадку китайский зонд. На смартфон установлены три цветных программных фильтра, которые позволят придать снимкам, сделанным на Земле, марсианский вид.



Программные фильтры позволят сделать фото Марса на Земле / Фото Oppo

Пользователям также предлагается настраиваемая марсианская тема оформления интерфейса с динамическими обоями, демонстрирующими Восток и Запад на Марсе.

Oppo Find X3 Pro Mars Exploration Edition получил действительно космические характеристики:

16 Гбайт оперативной памяти и встроенный накопитель на 512 Гбайт (стандартная версия Find X3 Pro имеет 12 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт ПЗУ);

производительный процессор Qualcomm Snapdragon 888;

аккумулятор емкостью 4500 мАч;

операционная система Android 11 с фирменной оболочкой ColorOS 11.2.

Цена смартфона

Аппарат Oppo Find X3 Pro Mars Exploration Edition уже доступен для предварительного заказа в Китае по цене в 6 999 юаней, что примерно равно 30 000 гривен. Продажи на домашнем рынке стартуют 16 мая.