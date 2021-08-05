Долой рамки: OPPO представила подэкранную камеру нового поколения

Производитель смартфонов OPPO продемонстрировал подэкранную камеру нового поколения. Компания объединила лучшие аппаратные инновации и запатентованные алгоритмы искусственного интеллекта в своем технологическом решении. Фронтальная камера аккуратно размещена под дисплеем смартфона, ее совсем не видно. Теперь можно наслаждаться всей плоскостью экрана при использовании гаджета и в режиме ожидания.

Технология подэкранной камеры для смартфонов следующего поколения решает ряд проблем, присущих существующим аналогам: низкое качество снимков, недостаточная надежность и видимость скрытого датчика для пользователя.

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Технические особенности новой подэкранной камеры Oppo

Новая геометрия точек уменьшает размер каждой точки без снижения их количества, а традиционная проводка экрана заменяется прозрачным материалом, который компактнее на 50%. Стандартная система, при которой одна схема пикселей руководит двумя пикселями (1 к 2), заменяется системой 1 к 1 (каждая схема управляет только одним пикселем): так точно контролируется цветопередача и яркость экрана.



Подэкранная камера Oppo нового поколения / Фото Oppo

Набор алгоритмов машинного обучения уменьшает дефракцию, частично устраняет блики и размытость при съемке подэкранной камерой – такой проблемой страдает, например, первый коммерческий смартфон с таким типом сенсора ZTE Axon 20 5G.

По словам представителей Oppo пользователи не должны заметить "почти никакой визуальной разницы между областью подэкранной камеры и остальной частью экрана" во время повседневного использования.