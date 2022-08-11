Дело в том, что у Nokia есть некоторые важные патенты на технологию 5G, а Oppo и OnePlus их используют. Оба считают, что Nokia требует слишком высокую плату за использование патентов. После провала переговоров финская компания немедленно подала в суд.
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Что известно
Интересно, что иск поступил именно от Nokia, а не HMD Global, уже давно владеющей брендом и продающей под ним смартфоны. Как становится понятно, суд принял сторону владельца патентов.
- Окружной суд Мангейма установил, что Oppo действительно использовала запатентованные технологии для своих телефонов 5G.
- Поскольку они не были лицензированы, телефоны продавались нелегально.
- Это также касается и OnePlus, принадлежащей той же материнской компании.
- У смартфонов этих компаний очень много общего.
В 2018 году Oppo согласилась выплатить Nokia патентную пошлину, но срок действия этого контракта истек, а последующие переговоры сорвались. Oppo пыталась оспорить это решение, но безуспешно. Сейчас Oppo и OnePlus прекратили продажу устройств в Германии, и на их сайтах больше нет телефонов.
Однако обе решили не молчать. Например, директор по коммуникациям OnePlus Спенсер Бланк подтвердил, что продажи в Германии были остановлены, и обвинил Nokia в требовании необоснованно высоких комиссий. То же сделали и в Oppo, заявив о "необоснованно высокой плате за продление контракта".