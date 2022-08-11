Дело в том, что у Nokia есть некоторые важные патенты на технологию 5G, а Oppo и OnePlus их используют. Оба считают, что Nokia требует слишком высокую плату за использование патентов. После провала переговоров финская компания немедленно подала в суд.

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Что известно

Интересно, что иск поступил именно от Nokia, а не HMD Global, уже давно владеющей брендом и продающей под ним смартфоны. Как становится понятно, суд принял сторону владельца патентов.

Окружной суд Мангейма установил, что Oppo действительно использовала запатентованные технологии для своих телефонов 5G.

Поскольку они не были лицензированы, телефоны продавались нелегально.

Это также касается и OnePlus, принадлежащей той же материнской компании.

У смартфонов этих компаний очень много общего.

В 2018 году Oppo согласилась выплатить Nokia патентную пошлину, но срок действия этого контракта истек, а последующие переговоры сорвались. Oppo пыталась оспорить это решение, но безуспешно. Сейчас Oppo и OnePlus прекратили продажу устройств в Германии, и на их сайтах больше нет телефонов.

Компании не являются крупными игроками в Германии, занимая менее 5 процентов рынка, поэтому это не должно стать большим ударом для них с точки зрения продаж.

Однако обе решили не молчать. Например, директор по коммуникациям OnePlus Спенсер Бланк подтвердил, что продажи в Германии были остановлены, и обвинил Nokia в требовании необоснованно высоких комиссий. То же сделали и в Oppo, заявив о "необоснованно высокой плате за продление контракта".