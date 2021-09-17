Oppo официально представила ColorOS 12: изменения и график обновлений

Компания Oppo представила новую версию оболочки ColorOS 12, основанную на Android 12. Пользователей ждут серьезные изменения, ведь в списке не только визуальные, но и функциональные улучшения.

Что изменится в ColorOS 12

Прежде всего компания Oppo серьезно переработала пользовательский интерфейс, добавив новые значки с мягкими цветами, анимации, аналог Memoji для аватаров и многое другое. Некоторые управляющие элементы расположены по другому для упрощения их поиска на экране. Еще увеличен контраст текста и добавлены отличные цветовые оттенки для ряда объектов.

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Режим многозадачности FlexDrop теперь позволяет перетаскивать приложение простым жестом и переключаться между полноэкранным, уменьшенным и минимизированным режимом к плавающему окну вариантами отображения программ.



Omoji от Oppo – системные аватары / Фото Oppo

Функция Smart Sidebar 2.0 поможет пользователям быстро воспроизводить песни из интернета в приложении Music Player или сравнивать цены в интернет-магазинах.

Изменения интерфейса / Фото Oppo​

Cross-Screen Interconnection позволяет пользователям управлять своими телефонами при помощи ПК на Windows 10, обмениваться файлами между ними и редактировать документы, хранящиеся на смартфоне.



Режим Cross-Screen Interconnection / Фото Oppo

График выхода ColorOS 12

Здесь сразу стоит отметить, что данный список и даты актуальны только для Китая. Глобальные версии могут обновиться до ColorOS 12 позже.

Начало октября 2021:

Oppo Find X3/Find X3 Pro;

OnePlus 9/9 Pro.

Ноябрь 2021:

Oppo Find X2/Find X2 Pro;

Oppo Reno 6/Reno 6 Pro.

Декабрь 2021:

Oppo Reno 5/Reno 5 Pro;

Oppo Ace 2;

Oppo K9.

Первая половина 2022: