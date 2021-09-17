Oppo официально представила ColorOS 12: изменения и график обновлений
Источник:24 канал
Компания Oppo представила новую версию оболочки ColorOS 12, основанную на Android 12. Пользователей ждут серьезные изменения, ведь в списке не только визуальные, но и функциональные улучшения.
Что изменится в ColorOS 12
Прежде всего компания Oppo серьезно переработала пользовательский интерфейс, добавив новые значки с мягкими цветами, анимации, аналог Memoji для аватаров и многое другое. Некоторые управляющие элементы расположены по другому для упрощения их поиска на экране. Еще увеличен контраст текста и добавлены отличные цветовые оттенки для ряда объектов.
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Режим многозадачности FlexDrop теперь позволяет перетаскивать приложение простым жестом и переключаться между полноэкранным, уменьшенным и минимизированным режимом к плавающему окну вариантами отображения программ.
Omoji от Oppo – системные аватары / Фото Oppo
Функция Smart Sidebar 2.0 поможет пользователям быстро воспроизводить песни из интернета в приложении Music Player или сравнивать цены в интернет-магазинах.
Изменения интерфейса / Фото Oppo
Cross-Screen Interconnection позволяет пользователям управлять своими телефонами при помощи ПК на Windows 10, обмениваться файлами между ними и редактировать документы, хранящиеся на смартфоне.
Режим Cross-Screen Interconnection / Фото Oppo
График выхода ColorOS 12Здесь сразу стоит отметить, что данный список и даты актуальны только для Китая. Глобальные версии могут обновиться до ColorOS 12 позже.
Начало октября 2021:
- Oppo Find X3/Find X3 Pro;
- OnePlus 9/9 Pro.
Ноябрь 2021:
- Oppo Find X2/Find X2 Pro;
- Oppo Reno 6/Reno 6 Pro.
Декабрь 2021:
- Oppo Reno 5/Reno 5 Pro;
- Oppo Ace 2;
- Oppo K9.
Первая половина 2022:
- OnePlus 9R;
- OnePlus 7T/7T Pro;
- OnePlus 8T;
- OnePlus 8/8 Pro;
- OnePlus 7/7 Pro;
- Oppo Reno Ace;
- Oppo Reno 4/Reno 4 Pro/Reno 4 SE;
- Oppo Reno 3/Reno 3 Pro;
- Oppo K9 Pro;
- Oppo A93s/A92s/A72/A55/A53;
- Oppo K7/K7x.