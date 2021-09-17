Что изменится в ColorOS 12

Прежде всего компания Oppo серьезно переработала пользовательский интерфейс, добавив новые значки с мягкими цветами, анимации, аналог Memoji для аватаров и многое другое. Некоторые управляющие элементы расположены по другому для упрощения их поиска на экране. Еще увеличен контраст текста и добавлены отличные цветовые оттенки для ряда объектов.

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Режим многозадачности FlexDrop теперь позволяет перетаскивать приложение простым жестом и переключаться между полноэкранным, уменьшенным и минимизированным режимом к плавающему окну вариантами отображения программ.

Omoji
Omoji от Oppo – системные аватары / Фото Oppo

Функция Smart Sidebar 2.0 поможет пользователям быстро воспроизводить песни из интернета в приложении Music Player или сравнивать цены в интернет-магазинах.

Изменения интерфейса / Фото Oppo​

Cross-Screen Interconnection позволяет пользователям управлять своими телефонами при помощи ПК на Windows 10, обмениваться файлами между ними и редактировать документы, хранящиеся на смартфоне.

Cross-Screen Interconnection
Режим Cross-Screen Interconnection / Фото Oppo

График выхода ColorOS 12

Начало октября 2021:

  • Oppo Find X3/Find X3 Pro;
  • OnePlus 9/9 Pro.

Ноябрь 2021:

  • Oppo Find X2/Find X2 Pro;
  • Oppo Reno 6/Reno 6 Pro.

Декабрь 2021:

  • Oppo Reno 5/Reno 5 Pro;
  • Oppo Ace 2;
  • Oppo K9.

Первая половина 2022:

  • OnePlus 9R;
  • OnePlus 7T/7T Pro;
  • OnePlus 8T;
  • OnePlus 8/8 Pro;
  • OnePlus 7/7 Pro;
  • Oppo Reno Ace;
  • Oppo Reno 4/Reno 4 Pro/Reno 4 SE;
  • Oppo Reno 3/Reno 3 Pro;
  • Oppo K9 Pro;
  • Oppo A93s/A92s/A72/A55/A53;
  • Oppo K7/K7x.