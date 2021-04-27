Стоит отметить, что компания OPPO представила беспроводные наушники Enco X еще в октябре прошлого года, а сегодня они наконец официально появились в Украине.

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Характеристики и особенности OPPO Enco X

Представленные наушники – флагманская модель, созданная в сотрудничестве с датским премиум-производителем динамиков Dynaudio. Главный специалист по акустике Dynaudio Даниэль Эмонтс утверждает, что "точное воспроизведение звука Enco X позволяет услышать дыхание исполнителя".

OPPO Enco X оснащены собственной инновационной звуковой системой DBEE 3.0 и беспроводной трансмиссией LHDC, что обеспечивает высокое качество Hi-Fi.



Наушники Enco X получили инновационную звуковую систему DBEE 3.0 / Фото OPPO

Наушники получили сенсорное управление. Они распознают:

двойное касание;

скользящее движение;

нажатие и удержание;

тройное нажатие.

Интересная деталь. При разработке наушников дизайнеры вдохновлялись старым MP3-проигрывателем Орро X3, который был выпущен в 2005 году и сразу завоевал расположение пользователей.



MP3-плеер OPPO X3 выпущенный в 2005 году / Фото OPPO

Шумоподавление

Наушники получили гибридное активное шумоподавление с тремя режимами настроек:

Максимальное шумоподавление;

Выключение шума;

Режим прозрачности, что усиливает посторонние звуки.

Также модель получила несколько микрофонов, два из которых расположены на внешней стороне. Их функция – фильтрация посторонних звуков во время звонков.

Автономная работа

Время автономной работы составляет 5,5 часа воспроизведения музыки или 3,5 часа разговоров. Суммарная продолжительность работы от зарядного кейса составляет до 25 часов. С постоянно включенным режимом шумоподавления это время уменьшается до 4 и 20 часов соответственно.



Oppo Enco X получили немалую автономность / Фото OPPO

Цена Oppo Enco X в Украине

В честь запуска продаж в Украине с 27 апреля по 16 мая OPPO Enco X можно будет купить за 4444 гривен. Обычная цена наушников составляет 4999 гривен.

Пользователи могут выбрать для себя из двух цветов: