Стоит отметить, что компания OPPO представила беспроводные наушники Enco X еще в октябре прошлого года, а сегодня они наконец официально появились в Украине.
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Характеристики и особенности OPPO Enco X
Представленные наушники – флагманская модель, созданная в сотрудничестве с датским премиум-производителем динамиков Dynaudio. Главный специалист по акустике Dynaudio Даниэль Эмонтс утверждает, что "точное воспроизведение звука Enco X позволяет услышать дыхание исполнителя".
OPPO Enco X оснащены собственной инновационной звуковой системой DBEE 3.0 и беспроводной трансмиссией LHDC, что обеспечивает высокое качество Hi-Fi.
Наушники Enco X получили инновационную звуковую систему DBEE 3.0 / Фото OPPO
Наушники получили сенсорное управление. Они распознают:
- двойное касание;
- скользящее движение;
- нажатие и удержание;
- тройное нажатие.
MP3-плеер OPPO X3 выпущенный в 2005 году / Фото OPPO
Шумоподавление
Наушники получили гибридное активное шумоподавление с тремя режимами настроек:
- Максимальное шумоподавление;
- Выключение шума;
- Режим прозрачности, что усиливает посторонние звуки.
Также модель получила несколько микрофонов, два из которых расположены на внешней стороне. Их функция – фильтрация посторонних звуков во время звонков.
Автономная работа
Время автономной работы составляет 5,5 часа воспроизведения музыки или 3,5 часа разговоров. Суммарная продолжительность работы от зарядного кейса составляет до 25 часов. С постоянно включенным режимом шумоподавления это время уменьшается до 4 и 20 часов соответственно.
Oppo Enco X получили немалую автономность / Фото OPPO
Цена Oppo Enco X в Украине
В честь запуска продаж в Украине с 27 апреля по 16 мая OPPO Enco X можно будет купить за 4444 гривен. Обычная цена наушников составляет 4999 гривен.
Пользователи могут выбрать для себя из двух цветов:
- черный;
- белый.