Пользователи продолжают разочаровываться операционной системой Windows 10, постоянно замечая все большее количество уязвимостей и ошибок. Из свежего – большая ссылка может привести к проблемам с ПК.

Да, из-за перехода по определенной ссылке можно вызвать так называемый "экран смерти" на ПК под управлением операционной системы Windows 10, сообщает tomsguide.

К теме Microsoft выпустила обновление для Windows 10 с исправлением опасных уязвимостей

Подробнее о новой проблеме

Уязвимость возникает на сборниках Windows 10 версии 1709 и старше. Речь идет о ссылке "\\. \ Globalroot \ device \ condrv \ kernelconnect". Хотим подчеркнуть, что не стоит вам переходить по ней, если вы имеете соответствующую ОС.

После перехода есть риск, что включается синий экран, после чего может запуститься циклическая перезагрузка.

Эксперты говорят, что система работает следующим образом: пользователь открывает вредоносную ссылку, при этом браузер пытается обратиться не к сайту, а к файлу внутри самой операционной системы. Этот вызывает такую ​​реакцию.