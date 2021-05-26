В пятницу, 21 мая 2021 года американская телекоммуникационная компания Viasat обратилась в Федеральную комиссию по связи США (FCC) с тем, чтобы приостановить вывод на орбиту спутников Starlink от 27 мая. Аргументирует свое требование компания тем, что FCC должна проанализировать влияние созвездия спутников Starlink на экологическую ситуацию и качественно провести соответствующую экспертизу.

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Фотография спутников Starlink, сделанная с борта МКС / Фото NASA

Что известно о претензиях к SpaceX

Претензии Viasat

Требование провести экологическую экспертизу компания подавала еще 22 декабря 2020 года. В том же документе содержалось требование провести оценку влияния созвездия Starlink на предмет засорения низкой околоземной орбиты.

Но это требование встретило резкую критику со стороны FCC. Комиссия и SpaceX обратили внимание Viasat на то, что требование основано на неверных статистических данных об отказе роботоспособности спутников: Viasat утверждает, что частота отказов достигает 7%. Однако в SpaceX заявили, что телекоммуникационный гигант внес туда спутники Starlink, которые целенаправленно сводятся с орбиты, а не подверглись поломке. Реальная частота отказов, по словам SpaceX, не превышает 1,5%.

Илон Маск дал ответ на протест в твиттере, написав, что Starlink несет угрозу прибылям Viasat.

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Другие претензии

Кроме Viasat попытки остановить или приостановить вывод спутников Starlink на орбиту делали другие компании. Некоторые из операторов спутниковой связи подавали жалобу в FCC, выражая мнение, что спутники Илона Маска мешают астрономическим наблюдениям, несут угрозу загрязнения низкой околоземной орбиты мусором или созданием электромагнитных помех.

В апреле 2020 года сенаторы от штатов Иллинойс и Гавайи обратились в Счетную палату США с похожими претензиями.

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60 спутников Starlink / Скриншот из онлайн-трансляции SpaceX

Продолжение конфликта с Viasat

Как бы то ни было, и FCC отмела все претензии и 27 апреля 2021 года сменила лицензию для SpaceX. Согласно обновленным договором высота орбиты спутников Starlink, которые будут запущены в будущем была снижена почти в два раза. Интересно то, что в данном вопросе SpaceX удалось найти консенсус с конкурентом в лице компании Blue Origin, которая принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу.

Но в Viasat на это ответили не так радостно.

Мы разочарованы тем, что Комиссия не выполнила свои уставные обязательства в соответствии с национальным законом об экологической политике и не последовала за администрацией Байдена-Харриса с научным и обоснованным подходом к защите атмосферы, климата Земли, космоса, благосостояния граждан США,

– сказал Джон Янка, главный специалист по глобальному регулированию и правительственным делам Viasat

И при том Янко отметил, что компания довольна тем, что "Комиссия признала то, что спутники Starlink должны быть надежными", а также, что FCC "признала необходимость оценки совокупного риска столкновения, которую представляет все группировки Starlink". Очевидно, что в этой похвале Джон Янка имел в виду требование FCC к SpaceX регулярно отчитываться на предмет отказов спутников глобального интернета.

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Сущность претензии Viasat от 21 мая 2021 года не изменилась. Компания продолжает требовать экологической экспертной оценки влияния созвездия спутников Starlink на засоренность орбиты, на атмосферу и на предмет светового загрязнения. Если FCC не отреагирует положительно на их требование до 1 июня 2021 года, то Viasat намерена обращаться в Апелляционный суд США.

Интересно то, что в совете директоров Viasat с недавних пор находится бывший директор NASA Джим Брайденстайн.