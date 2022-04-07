В Canonical также заявили, что компания не собирается пересматривать свою позицию по меньшей мере до отмены санкций.

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Стоит отметить, что введенные ограничения на использование Ubuntu не распространяется на обычных пользователей. Обычные россияне и в дальнейшем будут иметь доступ к продуктам Canonical включая обновления.

Мы активно поддерживаем всех наших коллег, пострадавших от этой войны, чтобы максимально обеспечить их финансовую, эмоциональную и физическую безопасность. Мы также поддерживаем коллег по всему миру, которые присоединились к усилиям по оказанию помощи и размещению пострадавших и беженцев,

– рассказали в Canonical.

Интересно! Всю прибыль от российских подписчиков компания будет отдавать на гуманитарную помощь Украине.