В Canonical также заявили, что компания не собирается пересматривать свою позицию по меньшей мере до отмены санкций.
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Стоит отметить, что введенные ограничения на использование Ubuntu не распространяется на обычных пользователей. Обычные россияне и в дальнейшем будут иметь доступ к продуктам Canonical включая обновления.
Мы активно поддерживаем всех наших коллег, пострадавших от этой войны, чтобы максимально обеспечить их финансовую, эмоциональную и физическую безопасность. Мы также поддерживаем коллег по всему миру, которые присоединились к усилиям по оказанию помощи и размещению пострадавших и беженцев,
– рассказали в Canonical.