Opera запустила виртуальное кладбище: что это и для кого

Метаверс продолжает расширяться все новыми объектами и участниками. Теперь к продвижению метавселенной присоединилась компания Opera, которая разрабатывает одноименный браузер. Она запустила крайне необычную платформу – онлайн-кладбище.

Проект реализует команда Opera GX-специальной версии браузера для геймеров. Именно для них и разрабатывается виртуальное кладбище.

Интересно Известный режиссер снял на iPhone 13 Pro ролик о яйцах: для чего он Apple

Что известно

Как отмечают создатели, онлайн-платформа была разработана для того, чтобы геймеры могли попрощаться с теми, кто исчез из игровой онлайн-жизни ради выполнения других обязательств. То есть речь идет не о виртуальном захоронении умерших, а лишь о своеобразном памятнике живым игрокам, которые прекратили играть ради реальной жизни.

Дело в том, что если вы умираете в метавселенной, вы, к счастью, не умираете в реальной жизни. Но люди скучают по вам. Интернет-кладбище – это тонкий инструмент, с помощью которого люди могут сказать своим друзьям, которые пропали без вести из Discord или игр, что они скучают по ним,

– объясняет глава Opera GX Мацей Кочемба.

Виртуальное кладбище / Фото Opera

Кладбище Gamer Graveyard выполнено в 8-битном ретро-стиле и включает редактор надгробий, где можно выбрать его вид, создать прощальную надпись, указать игровой ник и дату, когда геймера в последний раз видели в сети.

Затем надгробие помещается на виртуальное кладбище, может быть опубликовано в социальных сетях или отправлено пропавшему другу напрямую.