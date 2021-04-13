Фишинговый сайт обнаружила команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события CERT-UA (Computer Emergency Response Team of Ukraine).

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Что известно о фишинговом сайте

При этом межбанковская Ассоциация членов платежных систем установила, что этот фейковый сайт был зарегистрирован 5 апреля на российском хостинге.

Фишинговый сайт был размещен по адресу hXXps: // diia8000gov [.] me, в то время как настоящий ресурс "Дия" надо искать по адресу https://diia.gov.ua/.

На главной странице фейковой "Дии" пользователю предлагали ввести ИНН для проверки возможности получения выплаты 8 тысяч гривен помощи, связанной с локдауном. После чего юзера перенаправляют на страницу с сообщением, что такая выплата доступна.

После этого пользователя еще раз переадресовывают, где предлагают ввести данные кредитных карт. Конечно, эти данные попадают к злоумышленникам.

На данный моент этот фишинговый сайт уже недоступен.