Опасный баг: электромобили Tesla начали чаще тормозить без причины

Проблемы с самовольным торможением в автомобилях Tesla начали появляться еще в прошлом году, и в течение последних трех месяцев количество жалоб на этот баг лишь возросло. Так, за это время более 100 водителей пожаловались на то, что их машины неожиданно тормозят без всяких причин.

О том, что проблема известна и компания занимается ее решением гендиректор Tesla Илон Маск заявил еще в октябре 2021 года. Тогда даже пошли на вынужденный отзыв бета-версии "автопилота" Full Self-Driving 10.3 для устранения проблемы, но с тех пор количество жалоб только возросло.

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По сообщению The Washington Post, в течение последних трех месяцев в Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) поступило 107 жалоб на самопроизвольное торможение электромобилей Tesla. Для сравнения, за предыдущие 22 месяца регулятор получил лишь 34 жалобы на аналогичную проблему.

Когда проявляется проблема

Владельцы электромобилей жалуются, что проблема возникает даже на пустом шоссе. При этом автомобиль не плавно замедляется, а осуществляет экстренное торможение. Такое поведение в некоторых случаях сопровождается ложными сообщениями о вероятности столкновения.

Возможные причины проблемы

Предполагается, что проблема может быть связана с неоднозначным решением Tesla убрать радарные датчики новых электромобилей Model 3 и Model Y.

новых электромобилей Model 3 и Model Y. Оно было принято после того, как Маск публично выразил намерение отказаться от использования радаров для управления системой помощи водителю в пользу камер.

Стоит ли говорить, что такое поведение электромобиля на дороге может стать причиной, как небольших столкновений, так и крупных аварий, что делает его опасным.

Представитель NHTSA заявил, что ведомство знает о проблеме и сейчас занимается рассмотрением жалоб. По его словам, если будет обнаружено, что проблема создает реальную опасность, NHTSA немедленно примет необходимые меры.

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Автомобили Tesla не останавливаются на знак STOP

На этой неделе по решению NHTSA Tesla пришлось отозвать обновление Full Self-Driving, чтобы отключить неполную остановку электромобилей на знаках STOP.

Дело в том, что в составе этого обновления была функция rolling stop. Она позволяет автомобилям Tesla не останавливаться полностью перед знаком STOP, если на перекрестке нет пешеходов или других автомобилей. Вместо этого автопилот замедляется примерно до 2 миль в час (3,22 км/ч) и продолжает движение.

Технически такой маневр является незаконным, и полиция может выписать за него штраф, поэтому NHTSA призвало Tesla отозвать эту функцию. Компания вынуждена сделать это и скорректировать поведение системы помощи водителю.